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Nuova guida per Previndai: Anna Maria Selvaggio nominata direttore generale

venerdì 30 ottobre 2026
Nuova guida per Previndai: Anna Maria Selvaggio nominata direttore generale

1' di lettura

Il Consiglio di amministrazione di Previndai, Fondo pensione dei dirigenti industriali, ha nominato Anna Maria Selvaggio nuovo direttore generale del Fondo, con decorrenza dal primo novembre 2026. La scelta segna l’avvio di una nuova fase per Previndai, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo nel sistema della previdenza complementare e di potenziare la qualità dei servizi offerti agli iscritti. Selvaggio arriva all’incarico con una lunga esperienza maturata nel settore previdenziale, unita a una conoscenza approfondita della normativa di riferimento e dei meccanismi di governance degli enti previdenziali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di vertice sia nel primo sia nel secondo pilastro della previdenza. Dal 2017 è stata alla guida di Fon.Te., dove ha accompagnato il percorso di crescita del Fondo, favorendone l’evoluzione organizzativa e promuovendo processi di innovazione e semplificazione a vantaggio degli iscritti.

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