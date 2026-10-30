Previdenza, Zinzi alla guida della Bicamerale: prende il posto di Bagnai



Gianpiero Zinzi prende il posto di Alberto Bagnai alla presidenza della commissione parlamentare che vigila sugli enti previdenziali. Il deputato casertano della Lega, avvocato, classe 1983, è stato eletto con 12 voti favorevoli e cinque schede bianche. Il passaggio di consegne arriva dopo l'uscita di Bagnai dal Parlamento, in seguito alla nomina, avvenuta ad agosto, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il nuovo incarico porta il parlamentare campano a occuparsi direttamente della vigilanza sugli enti pubblici di previdenza e assistenza e sulle casse pensionistiche private dei professionisti. Un'attività che investe i conti del sistema previdenziale italiano, la sostenibilità delle pensioni e le prospettive delle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con il futuro della previdenza e con la tenuta finanziaria degli enti che dovranno garantire le prestazioni pensionistiche.

«La tutela dei diritti di lavoratori, professionisti e pensionati e la sostenibilità del sistema previdenziale riguardano il presente e il futuro di tutti gli italiani», ha spiegato Zinzi. «Una sfida cruciale per il Paese, da sempre al centro dell'impegno politico della Lega. Ringrazio tutti i colleghi della Commissione per il sostegno, Matteo Salvini e Claudio Durigon per la fiducia che sempre mi dimostrano», ha sottolineato ancora. «Ora subito al lavoro, insieme ai colleghi, per studiare, proporre, vigilare su un settore che merita attenzione, al fine di garantire un futuro dignitoso e stabile ai lavoratori, ai futuri pensionati, alle nostre famiglie».