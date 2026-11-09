Lavoro, servizi, casa, formazione e sviluppo dei territori. L’economia sociale contribuisce a queste sfide generando occupazione e valore per le comunità. A questo universo è dedicato il primo Festival nazionale dell’Economia Sociale, a Forlì dal 12 al 14 novembre. Promosso dalla Fondazione Economia Sociale ETS, costituita da Confcooperative, e-IUS e Fondazione Terzjus, il Festival mette in relazione esperienze, conoscenze e strumenti, coinvolgendo istituzioni, imprese, ricerca, organizzazioni sociali e cittadini. L’appuntamento segue il passaggio in Consiglio dei ministri del 2 luglio del Piano d’azione nazionale, che delinea una strategia comune per realtà differenti. «Il primo banco di prova – spiega Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative - sarà la prossima legge di Bilancio. Serve una strategia coordinata, con accesso al credito, garanzie più solide e finanza sociale, perché gli enti possano programmare investimenti e creare nuova occupazione. Strumenti su misura». «L’economia sociale – sottolinea Gabriele Sepio, direttore scientifico del Festival – è, prima di tutto, economia. Il Piano consente di ricondurre a un quadro unitario modelli differenti, accomunati dal perseguimento di finalità mutualistiche e collettive. Occorrono ora politiche pubbliche che ne riconoscano le specificità e ne valorizzino il contributo allo sviluppo del Paese». Per tre giorni Forlì ospiterà il confronto tra politiche nazionali ed europee, esperienze territoriali e strumenti di attuazione. In diversi luoghi della città, spazio anche alla presentazione di dati sull’economia sociale italiana, per renderne visibile il peso economico e sociale. «Queste organizzazioni – osserva Luigi Bobba, presidente della Fondazione Terzjus – non producono soltanto beni e servizi: generano partecipazione e legami comunitari. Il Festival è l’occasione per conoscerne meglio il contributo e mettere insieme esperienze e proposte, affinché il Piano diventi una strategia condivisa per il futuro del Paese».