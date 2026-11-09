LAVORO: GEN Z, IL POTERE SI È RIBALTATO. ORA SONO I GIOVANI A SCEGLIERE LE AZIENDE 

<<Oggi il potere si è ribaltato: ora sono i giovani a scegliere le aziende dove lavorare, e non viceversa. Le nostre PMI si contendono i giovani talenti del made in Italy, prima che vadano all'estero. Infatti l'Italia ha un indice di vecchiaia del 200%: 2 over 65 per ogni under 15, con disoccupazione giovanile al 20,3% e NEET al 13,3%. I laureati 25-34 anni sono al 31,6% contro il 44% della media UE, e mancano 17.600 figure STEM e 17.100 economico-statistiche all'anno. Il 62,8% dei giovani 16-19 anni è preoccupato per il futuro lavorativo e chiede una scuola più pratica e orientata al lavoro. Per il lavoro ideale il 71,6% rifiuterebbe più soldi per la carriera, il 63,4% per flessibilità e il 66,4% per passione. La GenZ mette al primo posto l'equilibrio vita-lavoro, poi crescita e riconoscimento, non la sola stabilità.>> è quanto emerge dalla ricerca presentata dalla sondaggista Alessandra Ghisleri durante "Evolution Forum Business School", l'appuntamento di formazione appena terminato a Parma.

<<Il 46% è stato rifiutato per mancanza di competenze, pur dichiarando nel 79% dei casi una forte capacità di apprendere. Restano in azienda per equilibrio (52%), vanno via per aspettative disattese, non per mancanza di lealtà. Cercano lavoro su LinkedIn e con l'IA e abbandonano la selezione se è troppo lunga (47%) e senza trasparenza sullo stipendio (42%). Un disagio che si è visto anche in piazza il 30 ottobre, con lo sciopero generale in 70 città e le scuole occupate, al grido "Soldi alla scuola, non alla guerra", e che prosegue verso il 20 novembre e il 12 dicembre >>.

<< La situazione in Emilia-Romagna è in linea con i dati nazionali presentati: oggi è una regione ricchissima di giovani che vogliono inserirsi in vari settori del mondo del lavoro, ad esempio in quello dell'agricoltura, in maniera imprenditoriale per valorizzare al massimo il Made in Italy >>, ha aggiunto Alessandra Ghisleri.

<<Sempre più sono i giovani a scegliere le aziende dove lavorare, e non viceversa. I giovani cercano nelle aziende equilibrio tra vita privata e lavoro; opportunità di crescita (non solo con un percorso gerarchico tradizionale); riconoscimento e percorsi di sviluppo chiari. Per trattenere i giovani talenti della Gen Z è necessario che le aziende offrano loro valore continuo. Soddisfatti questi bisogni, il cambiamento non rappresenta più una necessità.>> è il commento del formatore Gianluca Spadoni alla ricerca presentata dalla sondaggista Alessandra Ghisleri durante "Evolution Forum Business School", l'appuntamento di formazione appena terninato a Parma.