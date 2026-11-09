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Jannik Sinner "e l'ex amante di Totti": con Laila è finita, gira un nome pazzesco

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lunedì 9 novembre 2026
Jannik Sinner "e l'ex amante di Totti": con Laila è finita, gira un nome pazzesco

2' di lettura

Tempo di grandi cambiamenti per Jannik Sinner. Prima i problemi fisici che lo hanno costretto a stare fuori dai campi da gioco dallo scorso Wimbledon, vinto tra l'altro dallo stesso altoatesino. Poi l'addio al coach Darren Cahill, con il quale è riuscito a scalare la classifica Atp fino alla prima posizione e a diventare il tennista che tutti noi oggi amiamo. E infine anche un cambio nella vita sentimentale. Secondo alcuni rumors Jannik avrebbe dato il benservito a Laila Hasanovic, la super modella danese.

Ieri, domenica 8 novembre, era il compleanno di Laila. E ha festeggiato le sue 30 candeline anche sui social. Ma nelle sue Instagram stories c'è un'assenza che pesa più di tutte le altre: quella di Jannik Sinner. Ma la modella ci ha tenuto a ribadire di essere comunque "circondata dai migliori". Una frecciata a Jannik, dopo quella di Halloween, quando ha pubblicato un tiktok dove ripeteva la frase di una canzone che recita: "Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra ragazza". 

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Stando a quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia (rimo a raccontare la rottura tra Sinner e Hasanovic) Jannik Sinner si starebbe frequentando con una nota showgirl, della quale non è stato fatto il nome. I due sarebbero stati avvistati a Palazzo Parigi a Milano. Tra le tante ipotesi spunta anche il nome di Marialuisa Jacobelli, la giornalista che aveva raccontato di aver avuto una liaison con Francesco Totti e che eventualmente sarebbe single. Poco tempo fa la giornalista aveva postato una foto da Montecarlo nella quale si intravedeva proprio il tennista azzurro. Ma, al momento, sono solo supposizioni. 

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