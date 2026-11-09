Jannik Sinner "e l'ex amante di Totti": con Laila è finita, gira un nome pazzesco

Tempo di grandi cambiamenti per Jannik Sinner. Prima i problemi fisici che lo hanno costretto a stare fuori dai campi da gioco dallo scorso Wimbledon, vinto tra l'altro dallo stesso altoatesino. Poi l'addio al coach Darren Cahill, con il quale è riuscito a scalare la classifica Atp fino alla prima posizione e a diventare il tennista che tutti noi oggi amiamo. E infine anche un cambio nella vita sentimentale. Secondo alcuni rumors Jannik avrebbe dato il benservito a Laila Hasanovic, la super modella danese.

Ieri, domenica 8 novembre, era il compleanno di Laila. E ha festeggiato le sue 30 candeline anche sui social. Ma nelle sue Instagram stories c'è un'assenza che pesa più di tutte le altre: quella di Jannik Sinner. Ma la modella ci ha tenuto a ribadire di essere comunque "circondata dai migliori". Una frecciata a Jannik, dopo quella di Halloween, quando ha pubblicato un tiktok dove ripeteva la frase di una canzone che recita: "Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra ragazza".