SACE PER LE FILIERE ITALIANE: SCENARI, MERCATI E STRUMENTI DI CRESCITA

Milano, 12 novembre 2026 – Finanza, copertura rischi, incontri dedicati, formazione e business matching. Passa attraverso un supporto integrato alle filiere italiane l’impegno di SACE, Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito del Piano Strategico SACE50, che prevede 150 miliardi di euro di nuovi impegni complessivi nel triennio per sostenere l’export e la crescita del sistema produttivo nazionale.

Questo è il tema al centro oggi di “Le filiere strategiche del Made in Italy: scenari, mercati e strumenti di crescita con SACE”, appuntamento riservato alla stampa con l’obiettivo di illustrare le iniziative dedicate da SACE alle filiere italiane. L’incontro si concentra in particolare su filiere strategiche come Agroalimentare, Infrastrutture e costruzioni, Automazione e meccanica strumentale, Aerospazio e sicurezza ed Economia blu e cantieristica. Cinque filiere ad elevata proiezione internazionale che da sole valgono 1.300 miliardi di euro e 200 miliardi di export.

“Le filiere costituiscono una leva centrale per la competitività del Made in Italy: collegano grandi imprese e PMI, integrando competenze, tecnologie e capacità produttive che ne rafforzano il posizionamento sui mercati internazionali - ha dichiarato Alessandro Terzulli, Chief Economist di SACE – L’export delle filiere strategiche, che oggi rappresenta oltre il 30% delle vendite di beni italiani oltreconfine, è destinato a crescere nei prossimi anni”.

“Sostenere lo sviluppo delle filiere significa accompagnare la crescita dell’intero ecosistema produttivo, incluse le imprese che contribuiscono all’export attraverso le catene di fornitura – ha dichiarato Mariangela Siciliano, Head of Commercial Strategy, Initiatives & Services di SACE - Per questo abbiamo sviluppato un intenso calendario di appuntamenti che riunirà imprese capofiliera, PMI e attori del Sistema Paese per favorire nuove connessioni e opportunità di sviluppo sui mercati internazionali”.

Le iniziative SACE a sostegno delle filiere

Il Piano SACE50 pone le filiere italiane e il loro sviluppo internazionale al centro dell’impegno di SACE nel triennio, con l’obiettivo di rafforzare l’export e la competitività internazionale del Paese. A tal fine, SACE ha sviluppato un percorso integrato di incontri ed eventi, articolato lungo quattro direttrici: conoscere, fare sistema, ascoltare e co-progettare.

Conoscere: con il programma Filiera 360°, SACE approfondisce la conoscenza delle principali filiere italiane, mappandone caratteristiche, capofiliera, supply chain, bisogni e mercati a maggiore potenziale, per costruire un supporto sempre più mirato e integrato.

Fare sistema: con i Filiera Summit, SACE crea occasioni di confronto tra imprese champion, PMI, fornitori, associazioni, istituzioni e stakeholder di rilievo, con l’obiettivo di favorire nuove connessioni e far emergere opportunità condivise.

Ascoltare: con Export in Rete, insieme alle associazioni territoriali, SACE si avvicina alle imprese, ascoltandone direttamente esigenze e priorità per accompagnarne i percorsi di export e internazionalizzazione.

Co-progettare: con FilieraLab, SACE traduce l’ascolto in co-progettazione, attraverso workshop operativi con i champion e le loro supply chain per individuare bisogni concreti e costruire insieme soluzioni e percorsi di filiera.

Il percorso ideato da SACE prende il via a novembre con appuntamenti dedicati ai principali comparti produttivi, a partire dall’economia blu, per proseguire nel 2027 con focus, tra gli altri, su infrastrutture, agroalimentare e aerospazio.

Le prospettive delle cinque filiere strategiche

Infrastrutture e costruzioni – 443,7 miliardi di fatturato, 146,2 di valore aggiunto e 24,2 di export; 800mila imprese e 2,3 milioni di occupati.

Dopo il forte impulso degli incentivi edilizi e del PNRR, la filiera italiana guarda sempre più ai mercati internazionali come leva di crescita e diversificazione. Le imprese italiane delle costruzioni sono già presenti in 62 Paesi, con quasi 600 commesse per oltre €116 miliardi, e possono contare su competenze distintive nella progettazione e realizzazione di infrastrutture complesse. A livello internazionale, il valore aggiunto generato e incorporato nella domanda finale estera è stimato in €30,8 miliardi, pari al 20,7% del valore aggiunto complessivo della filiera. Le maggiori opportunità si concentrano nei mercati interessati da grandi programmi di investimento in trasporti, energia, reti idriche e digitali: dall'India al Marocco e all'Africa, passando per i Balcani occidentali e i nuovi corridoi logistici tra Europa e Asia, fino all’America Latina, senza dimenticare nel medio-lungo termine l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Una domanda che interessa non solo i grandi contractor, ma l'intera filiera italiana, dai materiali alla componentistica, dall'impiantistica all'ingegneria e ai servizi avanzati, rafforzando il ruolo delle grandi opere come volano di internazionalizzazione anche per PMI e imprese specializzate.

Economia blu e cantieristica – 29,6 miliardi di fatturato, 10,1 di valore aggiunto e 10,5 di export; 17mila imprese e 114mila occupati.

La filiera si incentra su due tipologie di attività: quelle basate sul mare (risorse biologiche e non biologiche marine, energia rinnovabile marina, trasporto marittimo, turismo costiero) e quelle legate al settore marino (lavorazione di frutti del mare, costruzione e riparazione navale, attività portuali, biotecnologia blu e comunicazione e altri servizi). L’Italia è terza per contributo alla Blue Economy europea dopo Germania e Spagna e può contare su competenze lungo l’intera catena del valore underwater, segmento in forte crescita e dal grande potenziale. La Nautica è un’eccellenza manifatturiera che unisce grandi cantieri, fornitori specializzati, artigianalità e tecnologie avanzate; dalle grandi navi da crociera ai superyacht è un coacervo di qualità e primati.

Automazione e meccanica strumentale – 123,2 miliardi di fatturato, 39,3 di valore aggiunto e 66,5 di export; 49mila imprese e 470mila occupati.

La filiera rappresenta uno dei punti di forza del Made in Italy e svolge un ruolo trasversale per la competitività dell'intero sistema produttivo, fornendo macchinari, componenti, tecnologie e soluzioni alle altre filiere manifatturiere. La capacità delle imprese italiane di offrire produzioni di elevata qualità, flessibili e personalizzate costituisce un importante vantaggio competitivo, destinato a rafforzarsi con la trasformazione tecnologica in corso: dall'integrazione di intelligenza artificiale e automazione avanzata alla maggiore efficienza energetica, fino alla crescente integrazione tra macchinari e servizi digitali. In questo scenario si aprono nuove opportunità internazionali per l'intera filiera, sostenute dai programmi di modernizzazione e digitalizzazione dei sistemi produttivi: Asia e America Latina rappresentano direttrici interessanti, con mercati come India, Cina, Messico e Brasile in cui gli investimenti industriali possono alimentare la domanda di tecnologie e soluzioni italiane per l'automazione.

Agroalimentare – 669,2 miliardi di fatturato, 149,9 di valore aggiunto e 85 di export; 780mila imprese e 3,1 milioni di occupati.

Tra le filiere simbolo del Made in Italy, l'Agroalimentare è un ecosistema ampio e fortemente integrato che, dalla produzione agricola e dai macchinari dedicati, arriva alla trasformazione industriale, alla logistica e alla distribuzione, valorizzando qualità, tradizione e specializzazioni radicate nei territori. La filiera guarda sempre più a innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per rafforzare produttività, resilienza e competitività internazionale. Accanto ai mercati consolidati, come Germania, Francia e Stati Uniti, nuove opportunità si aprono nelle geografie caratterizzate dall’aumento dei consumi, dall’evoluzione della domanda e dalla modernizzazione dei sistemi agroalimentari, dall’Asia, con India, Vietnam, Indonesia e Filippine, all’Africa, tra cui Marocco e Costa d’Avorio. Le prospettive interessano sia le produzioni alimentari e le bevande a maggiore valore aggiunto, sostenute dalla crescente attenzione a qualità, autenticità e prodotti premium, sia gli altri anelli della filiera: dai macchinari agricoli e per la trasformazione al packaging, fino alle tecnologie per irrigazione, logistica e catena del freddo. Un potenziale sostenuto anche dalla capacità della filiera italiana di combinare qualità, tradizione, innovazione e know-how lungo tutte le fasi, dalla produzione al consumatore finale.

Aerospazio e sicurezza – 41,3 miliardi di fatturato, 16,1 di valore aggiunto e 13,7 di export; 10mila imprese e 140mila occupati.

La filiera è fortemente interconnessa con molte altre filiere produttive nazionali, rappresentando un motore di innovazione e crescita economica. Comprende imprese attive in una vasta gamma di comparti fondamentali per la tutela della sovranità politica, economica, industriale e tecnologica nazionale: dalla progettazione e produzione di velivoli, navi e veicoli subacquei, mezzi terrestri e sistemi d’arma, alla fornitura di componenti, tecnologie e servizi, sistemi satellitari e di lancio, fino all’economia dello spazio. Anche postvendita, le aziende della filiera continuano a fornire servizi di supporto logistico e assistenza, garantendo la piena operatività dei sistemi nel tempo e seguendo un modello di supporto totale e di servitizzazione. Tra i comparti più avanzati dell’economia italiana, la filiera si distingue per sviluppo tecnologico, diversificazione e integrazione tra domini. Gli elevati investimenti in ricerca e sviluppo alimentano l’innovazione delle imprese, apprezzate sui mercati nazionali e internazionali per la qualità dei prodotti. L’Italia è inoltre tra i pochi Paesi con una filiera produttiva estesa, integrata e pressoché completa: grandi operatori nazionali e una fitta rete di PMI specializzate formano una solida base industriale, capace di presidiare nicchie di mercato con soluzioni innovative e altamente specializzate.