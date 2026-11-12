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Un Giorno da Pecora, Landini: "Meloni o Berlusconi? Ecco chi preferisco"

giovedì 12 novembre 2026
Un Giorno da Pecora, Landini: "Meloni o Berlusconi? Ecco chi preferisco"

1' di lettura

"Chi è meglio tra Meloni e Berlusconi?". È la domanda che Giorgio Lauro e Nancy Brilli hanno rivolto a Maurizio Landini a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. Il segretario generale della Cgil, che evidentemente non stravede né per l'uno né per l'altra, pur senza sbilanciarsi troppo, ha fatto intendere di avere una preferenza per Silvio. "Il Cavaliere più liberale e meno autoritario su alcuni temi", è stata la sua risposta.

Landini ha poi voluto dare un consiglio al Campo largo: "Se potessi dare un suggerimento, direi intanto di cambiare nome. Non mi piace tanto. È l'immagine... La gente ha paura, sta male e ha bisogno di speranza e di sentire che può contare ancora qualcosa, 'campo largo' è una cosa che non trasmette nulla, non trasmette emozione. Una volta raccontò Benigni che suo padre ogni sera a un certo orario diceva 'scendo in campo', perché non aveva il bagno in casa. A me tutte le volte 'campo largo' mi riporta a questa cosa qui".

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Il sindacalista, infine, ha negato una sua possibile discesa in politica: "No, non mi candido e", tra l'altro, "per farlo qualcuno deve chiedertelo. Il prossimo Congresso della Cgil, il mio ultimo, sarà' fatto dopo le elezioni, proprio per mandare un messaggio in questo. Cosa farò? Il pensionato. Dopo 50 anni di lavoro, penso di meritarmelo", ha concluso. 

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