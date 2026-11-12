"C'è una sola cosa buona, è l'ultima legge...": Schlein smentita a tempo record, figuraccia su Meloni

"Se l’unica cosa che riesce a dire Elly Schlein è che, secondo lei, questa sarà l’ultima legge di bilancio del Governo Meloni, forse il problema non è la manovra, ma la sua capacità di leggerla. Riprova, segretaria": l'account di Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post pubblicato su X mettendo nel mirino l'ultima uscita della leader del Pd. In un video pubblicato su Instagram nelle scorse ore, infatti, Schlein ha accusato la manovra del governo Meloni di non essersi fatta carico dei problemi del Paese ma solo di aver aumentato la spesa militare.

"Taglia sulla sanità pubblica, taglia sulla scuola pubblica, taglia sulle pensioni, addirittura sulle pensioni minime. Non mette nulla sulla casa, non mette nulla sul clima, e ancora una volta aiuta i più ricchi - ha detto la segretaria dem nel filmato -. Non dà nulla a chi guadagna fino a 50mila euro, ma dà 500 euro in più anche a chi ne guadagna 200mila. Danno uno sconto di 8mila euro a un lavoratore autonomo che guadagna 100mila euro all'anno e una pedata a una partita Iva che ne guadagna 20mila e che non vede neanche l'indennità di maternità".

A rispondere a tutto questo, come fatto notare proprio da FdI sui social, è stata l'Istat, semplicemente diffondendo i dati a sua disposizione. L'Istituto di statistica, infatti, ha stimato che la flat tax estesa da 85 mila a 100 mila euro, prevista dalla manovra, ha una platea potenziale di circa 55 mila nuovi ingressi nel regime forfettario, selezionati sulla base della convenienza rispetto al regime ordinario. Questi lavoratori beneficerebbero di una riduzione di imposta di circa otto mila euro.