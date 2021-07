Giustizia, Fabiana Dadone: "La riforma senza le modifiche del M5s? Valuteremo con Conte le dimissioni dei nostri ministri"

23 luglio 2021 a

a

a

Con il via libera del Consiglio dei ministri all'autorizzazione a porre la questione di fiducia sulla riforma della giustizia "è stato posto l'accento rispetto al fatto che c'è comunque un'apertura, sia da parte del presidente del Consiglio Draghi che della ministra Cartabia, perché si sono resi conto che la riforma così come presentata rischia di avere delle fasce di impunità", dice la ministra delle Politiche giovanili, Fabiana Dadone, intervistata ad Agorà Estate, su Rai 3. "Poi il Parlamento è giusto che presenti gli emendamenti, e la nostra forza politica, il Movimento 5 Stelle, che è sensibilissima sul tema della prescrizione ne ha preparati oltre 900", aggiunge. In ogni caso si valuterà le eventuali dimissioni dei ministri pentastellati in caso di una riforma che non li soddisfi.

Da Salvaladri a "salvam...". Travaglio, il salto di qualità: sconcertante insulto-record contro Draghi | Guarda

Le parole della Dadone sono pesantissime. "Ci aspettiamo in questa settimana una discussione costruttiva in termini di miglioramenti, poi vedremo le decisioni da prendersi, se il miglioramento sarà sufficiente o meno", spiega. E alla domanda se sul tavolo di Draghi potrebbero arrivare le dimissioni dei ministri Cinquestelle, se la riforma passasse senza le modifiche, Dadone risponde: "Credo sia una cosa da valutare assieme a Giuseppe Conte. E' un'ipotesi che sicuramente bisognerebbe valutare". "L'obiettivo è velocizzare i processi e la prescrizione così come è impostata non raggiunge l'obiettivo", precisa.

Le inchieste contro la Lega scricchiolano. Cosa resta di 10 anni di assalti dei pm: Facci, la verità che ribalta Pd e Travaglio

Infine, rispetto ai vaccini, la ministra dice: "Personalmente non sono favorevole alla obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico. Credo sia più importante spingere le persone a vaccinarsi con delle campagne forti, con iniziative di sensibilizzazione forte. L'obbligatorietà non credo sia la soluzione risolutiva", conclude la Dadone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.