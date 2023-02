Ruby-ter, Silvio Berlusconi assolto dopo sei anni di fango

15 febbraio 2023 a

Silvio Berlusconi è stato assolto. Ancora una volta. Altra assoluzione dopo sei anni di persecuzione, gli ultimi sei di quello che ormai è un trentennio sotto assedio. L'assoluzione arriva dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. Assoluzione totale: "Il fatto non sossusite".

La sentenza chiude un processo infinito in cui la procura di Milano accusava il leader di Forza Italia di aver pagato - a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 - circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Un'accusa da cui l'ex premier si è sempre difeso parlando di "generosità" per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un'inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa.

Ad assolvere Berlusconi e i 29 imputati sono stati i giudici della settima sezione penale di Milano. Assolta ovviamente anche Karima el Marough, ovvero Ruby, la giovane marocchina all'origine di tutta questa odissea giudiziaria. E ancora, assolte le cosiddette olgettine e altri ospiti delle serate di Arcore, tra cui la senatrice Maria Rosaria Rossi e il presidente di Medusa Carlo Rossella. Erano tutti accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza ma secondo il Tribunale "il fatto non sussiste". Per Barbara Guerra è anche stata pronunciata una sentenza di "non luogo a procedere" per prescrizione del reato di calunnia. Una disfatta, totale, per l'accusa e i pm di Milano.

A caldo, ecco il commento del legale del Cavaliere, Federico Cecconi: "Un'assoluzione con la formula più ampia e piena possibile. Non posso che esserne enormemente soddisfatto. Tre su tre", ha rimarcato, auspicando poi che i pm non presentino ricorso contro una sentenza che appare nettissima. Quindi le parole di Matteo Salvini: "Felice per l'assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche", ha affermato il leader della Lega e vicepremier.

Poi le parole di Ruby, di Karima el Mahroug: "Ruby è stata tutta un'invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo". E ancora: "Ho bisogno di tempo per assimilare, - sono contenta perché finalmente una parte di verità è venuta fuori". Ruby, per inciso, ha anche stretto la mano al pm