Paolo Luppi, le sparate del giudice: "Il capitalismo? Miliardi di uomini in miseria"

13 maggio 2023 a

a

a

Al giudice del Tribunale di Imperia Paolo Luppi sono stati contestati tre post pubblicati su Facebook nel 2021, in particolare due contro l’ex ministro Roberta Pinotti e l’altro, postato all’indomani della festa della donna, contro delle parlamentari di vari schieramenti politici: Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Laura Boldrini, Daniela Santanchè e GiorgiaMeloni. La Procura generale della Cassazione, titolare dell’azione disciplinare, come ha scritto Libero il 9 maggio scorso, aveva alloro aperto un procedimento, chiedendo però l’archiviazione per “scarsa rilevanza” del fatto. Motivazione che non è stata accolta dalla Sezione disciplinare del Csm, presieduta dal vice presidente Fabio Pinelli, che ha quindi ordinato l’imputazione coatta.

"Cosa ho visto nei palazzi di giustizia": Franco Coppi, racconto-choc

Ora il Foglio riporta alcuni deliranti discorsi del magistrato. "Il capitalismo ha portato miseria a miliardi di esseri umani", la riforma costituzionale del 2016 di Renzi "simil piduista". E ancora: "No agli F-35, ai Benetton e ai pro Tav". Ma andiamo con ordine. Luppi, in uno di questi post ha definito "guerrafondaia" l’ex ministra della Difesa, Roberta Pinotti, e l'ha accusata (come Gelmini, Carfagna, Santanchè e Meloni), di essere "peggiori di Vanna Marchi".

Nei discorsi pubblici pronunciati negli ultimi anni in occasione della celebrazione della Festa della Liberazione, osserva ancora il Foglio, "la toga si è lasciata andare ad affermazioni di gran lunga più discutibili". Il 25 aprile è stato ospite della Festa della Liberazione a Taggia, in provincia di Imperia. Qui ha tuonato: "Il fascismo nacque per tutelare ben specifici interessi. I grandi potentati economici continuano i loro interessi nello stesso modo. Sfruttano i lavoratori e, in alcuni casi, evadono il fisco. L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è stato stralciato. Con la scuola lavoro abbiamo regalato ore di lavoro gratuite alle aziende, con i ragazzi che a volte muoiono".

Giustizia, quante ombre sulle amministrazioni giudiziarie: aziende in crisi e corruzione

Ma è da anni che Luppi - che è figlio di un comandante partigiano - tiene discorsi quantomeno discutibili per un magistrato che dovrebbe per il ruolo che ha essere equilibrato e imparziale. "Il capitalismo, in Italia e nel mondo, ha portato miseria a miliardi di esseri umani e ricchezza e agio a pochi” ha detto il 25 aprile del 2020