Stasera Italia, Verderami: "Magistratura? Fronte di resistenza trasversale"

02 dicembre 2023 a

a

a

Siamo sicuri che quanto detto da Guido Crosetto sia così campato in aria? Siamo sicuri che i magistrati, o parte della magistratura, non abbiano una sorta di "piano" contro il governo Meloni, contro il centrodestra? Non sarebbe certo una novità, perché in Italia, è cosa nota, la magistratura fa politica. Si pensi all'odissea di Silvio Berlusconi.

Tant'è, le parole di Crosetto hanno sollevato un polverone: polemiche, accuse, tanto che il ministro della Difesa ha riferito in aula alla Camera. Eppure, il sospetto che parti della magistratura vogliano imporre la loro agenda, o fermare quella dell'esecutivo, lo nutrono anche degli insospettabili.

Un esempio? Francesco Verderami, firma del Corriere della Sera, ospite di Stasera Italia, il programma di Rete 4, nella puntata di sabato 2 dicembre. Riflettendo sullo scenario, infatti, Verderami afferma: "Abbiamo un problema che viene da lontano, da quando ai tempi della prima repubblica la vera forma di populismo che venne applicata fu l'abolizione delle guarantige parlamentari, che ruppe l'argine costituzionale tra il sistema, il potere politico e l'ordine giudiziario". Qui le premesse.

"Un problema per la democrazia": quelle strane chat, Bechis inchioda le toghe rosse | Video

"È chiaro che interventi a gamba tesa della magistratura nel campo della politica sono stati fatti - riprende -. C'è un attacco preventivo, perché la riforma della giustizia non la abbiamo ancora vista. E noto che si sta costituendo un fronte della conservazione, trasversale, che si prepara a fare resistenza attiva e passiva al sistema delle riforme che il centrodestra vuole portare avanti e in Parlamento. Vedo questa fase come un riscaldamento prima del derby che, secondo me, inizierà a breve", concldue Verderami. Dunque, reiteriamo la domanda: sicuri che Crosetto non ci abbia visto lungo?