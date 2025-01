Sesso e divorzio, la sentenza che può stravolgere ogni matrimonio

24 gennaio 2025 a

Se si rifiuta di fare sesso non è responsabile della fine del matrimonio: a stabilirlo è una sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, che si è espressa dopo che un tribunale in Francia aveva considerato una donna di 69 anni "colpevole" di non voler avere rapporti sessuali col marito, attribuendole il torto esclusivo del divorzio. Questa decisione però non è piaciuta alla diretta interessata, che quindi ha fatto ricorso alla Cedu per contestarla. E la Corte di Strasburgo le ha dato ragione, stabilendo che ognuno può decidere ciò che crede, liberamente: "I rapporti sessuali non sono un obbligo", e ricordando che "qualsiasi atto sessuale senza consenso rappresenta una forma di violenza sessuale".

"La Corte - si legge nella decisione - non può ammettere, come suggerisce il governo, che il consenso al matrimonio comporti un consenso alle relazioni sessuali future. Una giustificazione di questo tipo toglierebbe allo stupro di coppia il suo carattere di reato". Non è d'accordo l'avvocato divorzista dei vip, Annamaria Bernardini De Pace, che al Giornale ha detto: "Questa sentenza non sta in piedi. Sembra scritta da femministe estreme, iper ferrate sui diritti della donna ma non su quelli dell’uomo. Invece il matrimonio deve essere un sodalizio: è la coppia che si costruisce le sue regole in un mondo liberale". Poi, ha rivelato che ci sono diversi casi simili: "Personalmente ho seguito svariate cause. Negli anni Novanta ho curato anche le cause di divorzio immediato di un gruppo di monaci tibetani che si sposavano solo per ottenere la cittadinanza italiana ma ovviamente non consumavano alcun rapporto con la moglie. E poi mi è capitata una coppia sposata in cui lei, dopo anni, ha fatto un voto di castità e non ha più voluto avere una vita intima con il marito".

La Bernardini De Pace ha spiegato che per la legge "esiste il diritto alla vita sessuale. In generale il matrimonio celebrato e non consumato dà diritto al divorzio immediato". Il discorso cambia quando invece sia moglie sia marito sono d'accordo sull'astinenza, un fenomeno abbastanza diffuso. Secondo i dati dell’associazione matrimonialisti italiani, le coppie bianche, quelle che rinunciano al sesso, sono circa il 30% in Italia. Mentre per un sondaggio dell’Osservatorio Infedeltà di Gleeden, un’app per incontri extraconiugali, le coppie aperte sarebbero circa il 5%.