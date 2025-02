Albania, i dubbi di Donzelli sui giudici: "Non contro il governo ma contro la Cassazione"

01 febbraio 2025 a

Qualche dubbio sull'intenzione dei giudici che non hanno convalidato il trattenimento dei migranti in Albania Giovanni Donzelli lo ha. "Non so se era loro intenzione andare contro le scelte del governo - premette intercettato dai cronisti -, li ho visti andare contro le scelte della Cassazione che aveva detto che era compito dei governi stabilire quali erano i Paesi sicuri, e non della magistratura". Il responsabile Organizzazione di FdI, arrivando alla Direzione del partito, fa notare come la Cassazione "avesse stabilito che era compito di ogni governo stabilire quali erano i Paesi sicuri, quindi ho visto dei magistrati che vanno contro la Cassazione più che contro il governo".

Non tanto differente il sospetto sollevato da Nello Musumeci. Per il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare "c'è una parte della magistratura che è convinta che se un governo è di centrodestra o di destracentro, bisogna mandarlo a casa e questo significa mancanza di rispetto verso il popolo italiano". "In democrazia decide il popolo - aggiunge - lasciateci governare".

Tornando indietro nel tempo, Musumeci nota come "è da 30 anni che una certa magistratura, non tutta, e la politica non riescono a dialogare... È dalla fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90... Se la politica perde autorevolezza la magistratura ne occupa lo spazio, se la politica torna a essere autorevole la magistratura deve prenderne atto". Anche lui presente alla direzione nazionale di FdI, il ministro auspica "che torni il dialogo sereno, nella consapevolezza che è la politica a fare le leggi ed è la magistratura da applicarle".