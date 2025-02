Andrea Delmastro condannato a 8 mesi: il pm chiede l'assoluzione, ma i giudici sono di un altro avviso

20 febbraio 2025 a

L'epilogo è clamoroso: i giudici dell'ottava sezione del tribunale di Roma hanno condannato a 8 mesi di reclusione il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro imputato, con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Epilogo clamoroso perché soltanto poche ore prima, la procura aveva chiesto per Delmastro l'assoluzione. Il sottosegretario, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, era presenta in aula nel momento della lettura del verdetto.

A caldo, subito dopo la condanna, il sottosegretario FdI ha dichiarato: "Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto".

I giudici si erano ritirati in camera di consiglio intorno alle 16 per decidere la sentenza, una decisione arrivata nell'arco di un tempo breve. In mattinata, come detto, il pm Paolo Ielo, procuratore aggiunto all'epoca dell'inchiesta, e la pm Rosalia Affinito, avevano chiesto l'assoluzione. Gli avvocati di Delmastro, chiedendo l'assoluzione, avevano rimarcato che "questa vicenda sarebbe dovuta restare nell'ambito politico". E ancora: "Si è generata una grande confusione su quali siano le notizie coperte da segreto. Delmastro si interessava da tempo del tema del caso Cospito. Dalle informazioni comunicate da Delmastro a Donzelli emerge un legame anarchico mafioso contro il 41 bis, cose che erano già scritte sul giornale di quella mattina, notizie già note".