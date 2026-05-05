Superbonus, la sentenza-choc: ecco a chi verrà revocato

Una sentenza rivoluziona il Superbonus, lo sciagurato bonus edilizio voluto da M5s e Giuseppe Conte che, a distanza di anni, continua a terremotare i conti dello Stato: senza cappotto termico, ha stabilito la Cassazione, l'agevolazione decade, nessun diritto al Superbonus, insomma.

Il principio è stato fissato con la decisione numero 15710 depositata il 6 marzo 2026, destinata a pesare su migliaia di pratiche. Al centro del caso c’è un sequestro preventivo disposto su crediti d’imposta legati a lavori agevolati, finiti sotto la lente della Guardia di Finanza. Gli accertamenti hanno fatto emergere una discrepanza tra quanto dichiarato nei SAL e quanto realmente eseguito nei cantieri: opere incomplete e assenza del cappotto termico.

Per i giudici di legittimità, l’intervento non è un elemento accessorio ma rappresenta uno dei pilastri dell’efficientamento energetico richiesto dalla normativa. Senza di esso, viene meno il presupposto stesso per accedere alla detrazione fiscale.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:47481581]]

La Corte chiarisce inoltre che, in mancanza dell’opera fondamentale, il credito maturato assume i contorni di un’erogazione pubblica ottenuta attraverso dichiarazioni non veritiere. Da qui la conferma della legittimità del sequestro e la configurazione del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Non basta, quindi, la correttezza formale della documentazione: serve una corrispondenza concreta tra quanto attestato e quanto realizzato. L’invio di un SAL finale in presenza di lavori non ultimati rende il beneficio inesistente, con conseguente danno erariale.

Respinta anche la linea difensiva, secondo cui il cappotto sarebbe stato completato in una fase successiva: per la Cassazione conta la sua effettiva esecuzione al momento della richiesta del beneficio. Il verdetto ribadisce infine un principio cardine del Superbonus: l’incentivo è riconosciuto solo in presenza degli interventi trainanti. Se questi mancano, l’intera agevolazione salta, senza possibilità di riconoscimenti parziali per opere secondarie.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:47263802]]