Almasri, Carlo Nordio contro l'Anm: "Parodi conosce notizie riservate?"

Dopo la richiesta di archiviazione per Giorgia Meloni e quella di processo per i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e per il sottosegretario Alfredo Mantovano, ecco che Cesare Parodi ha rincarato la dose. Per il presidente dell'Associazione nazionale magistrati quanto sta accadendo può avere sicuramente "ricadute in politica". Frasi, parole, che scatenano la reazione del Guardasigilli. "Sono sconcertato dalle parole di un presidente Anm considerato, sino ad ora, equilibrato. Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti - tuona Nordio -. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate".

Il riferimento è Giusi Bartolozzi. Il suo nome è stato citato da Parodi, per il quale un processo legato al caso Almasri alla capo di gabinetto del ministro avrebbe una ricaduta politica. "Quanto all’aspetto politico - prosegue il ministro della Giustizia -, considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante Anm, una impropria e inaccettabile invasione di prerogative istituzionali".

Puntuale, è arrivata la controreplica di Parodi: "Il sottoscritto non ha mai citato né fatto riferimento alla dottoressa Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, rispetto al caso Almasri, come si può evincere dalla stessa registrazione della puntata dell'intervista radiofonica andata in onda stamattina. Ho invece sviluppato un ragionamento generale che prescinde dall'inchiesta in corso. Ha assolutamente ragione il ministro a dire che in caso contrario sarebbe stata un'invasione di campo, approccio che non mi appartiene né culturalmente né caratterialmente", ha concluso in una nota il presidente dell'Anm.