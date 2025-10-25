Anm, Cesare Parodi risponde a Marina Berlusconi: "Frasi giuste, perché ti lamenti?"

"Chi fa queste affermazioni ha avuto una risposta in termini di giustizia, mi pare di capire. Allora perché lamentarsi di una giustizia che comunque arriva a un risultato che viene condiviso?". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, rispondendo a margine dell'assemblea dell'Anm di quanto contenuto in una lettera inviata da Marina Berlusconi al Giornale. "Rallegriamoci che, in definitiva, le frasi siano giuste - ha aggiunto - e non concentriamoci sul fatto che ci sia un percorso lungo, difficile per arrivare alle soluzioni di casi che, alle volte, sono incredibilmente complessi. Qualcuno, però, ha deciso fin dall'inizio che i magistrati hanno sbagliato: è troppo facile fare questo discorso, vediamo la giustizia nel suo insieme".

Parodi ha poi aggiunto di "non ho mai detto che la magistratura non abbia commesso degli errori - ha aggiunto - sarebbe assolutamente sciocco dire questo, perché il sistema prevede tre gradi di giudizio. Gli errori della magistratura sono un fatto fisiologico, non patologico, della vicenda singola".