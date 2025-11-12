Cosa prevede davvero la riforma della giustizia

Sconcerta leggere su un importante quotidiano che la riforma costituzionale sulla giustizia non va bene perché, con essa, un potere (quello esecutivo) propone di modificare l’assetto di un altro potere, quello giudiziario (Carlo Verdelli, Corriere della Sera, 10 novembre): ragionamento singolare, come se esistesse una sorta di immunità di quest’ultimo potere rispetto alle modifiche costituzionali... Se uno studente o studentessa del prim’anno esponesse consimile idea all’esame di diritto costituzionale, temo faticherebbe assai a superarlo. E prima di congedarlo/a, mi preoccuperei di ricordare a lui o a lei che la riforma sulla quale si andrà a referendum è stata approvata non da un maligno autocrate, ma dal potere competente, cioè dal Parlamento attraverso la procedura di revisione della Costituzione prevista dall’articolo 138 della Costituzione.

Bando all’accademia, però: qui si tratta di rendere comprensibile una materia obbiettivamente complessa, e di evitare che vengano diffuse sciocchezze o falsità. Per far questo, è meglio lasciar da parte complicati scenari di riequilibrio tra potere giudiziario e potere politico. Intendiamoci, il problema c’è: il fatto che il giudiziario, in tutte le più importanti democrazie liberali dell’occidente, abbia guadagnato spazi di intervento a scapito della rappresentanza politica democratica è sotto gli occhi di tutti. Ma questa riforma si occupa d’altro e non ha l’ambizione di regolare una simile questione, la quale ha caratteri culturali e strutturali che per essere modificati richiederebbero riflessioni e interventi di lungo respiro. La riforma sulla quale si voterà serve invece, qui e ora, a due cose importanti, che interessano tutti.

La prima: rendere i magistrati giudicanti (quelli che decidono le cause) più autonomi dai pubblici ministeri (quelli che fanno le indagini e richiedono ai giudici i provvedimenti). La differenza tra giudice e pm sfugge ai più, e questo non sorprende. Non è forse Gratteri (o chi per lui) spesso presentato come un “giudice”? Ebbene, non lo è: è un pubblico ministero, cioè colui che rappresenta l’accusa, dirige le indagini penali e formula le sue richieste al giudice.

Quest’ultimo è quello che davvero decide, dopo aver ascoltato sia il pubblico ministero, sia il difensore dell’accusato. Nel processo, il pm è solo una “parte”, esattamente come il difensore dell’imputato. E pm e difensore dovrebbero stare in una posizione paritaria (“parità delle armi”), con eguale dignità di fronte al giudice “terzo”, cioè non solo imparziale ma anche indipendente dall’uno e dall’altro. Ecco, qui sta la prima questione sulla quale i cittadini sono chiamati a votare.

Attualmente questa terzietà non è realmente assicurata, perché pm e giudice fanno parte della stessa organizzazione burocratica: sono reclutati con lo stesso concorso, hanno avuto la medesima formazione, sono amministrati dallo stesso Consiglio superiore. Insomma, giocano nella stessa squadra. Rispetto a ciò che accade nelle grandi democrazie occidentali, è questa un’anomalia che l’Italia condivide con pochi altri Paesi, e che la riforma intende eliminare. Altro che mettere il pm sotto le grinfie dell’esecutivo, come lamenta chi, in buona fede, non conosce la riforma, oppure, in malafede, racconta il falso. A scanso di ogni equivoco, per far amministrare la carriera dei pubblici ministeri la riforma appresta addirittura un Csm apposito - cioè, un organo slegato da ogni altro potere, in primo luogo dall’esecutivo - che ne assicurerà la completa autonomia. In definitiva, chi voterà Sì non vuole sottomettere i pubblici ministeri al potere politico, ma precostituire un contesto organizzativo che chiarisca come giudici e pm dipendono da due diverse amministrazioni.