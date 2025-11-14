Referendum, Giorgio Mulè inchioda le toghe: "Rispondono solo alle correnti"

"Pm sottomessi all’esecutivo? Bugia. Unico esecutivo a cui rispondono oggi è quello delle correnti…”. Giorgio Mulè non ha dubbi. Ospite di Omnibus su La7, il vicepresidente della Camera e deputato di Forza a Italia ha commentato alcune esternazioni delle toghe, preoccupate per l'esito del referendum sulla giustizia, e i risultati della super media Youtrend sul referendum che assegna al “Sì” il 56 per cento dei consensi.

“Alla paura infondata e falsa che la riforma apra la strada a un pubblico ministero controllato dall’esecutivo, corrisponde una tragica realtà: l’unico 'esecutivo' che oggi controlla destini e carriere di pm e giudici è quello che governa le correnti della magistratura - ha spiegato ancora Mulè ai telespettatori di La7 -. La riforma libererà i magistrati da questo controllo e condizionamento tutto interno alle toghe separando le carriere e creando due Csm nei quali i componenti saranno estratti a sorte".