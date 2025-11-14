Libero logo
di
venerdì 14 novembre 2025
Referendum, Giorgio Mulè inchioda le toghe: "Rispondono solo alle correnti"

"Pm sottomessi all’esecutivo? Bugia. Unico esecutivo a cui rispondono oggi è quello delle correnti…”. Giorgio Mulè non ha dubbi. Ospite di Omnibus su La7, il vicepresidente della Camera e deputato di Forza a Italia ha commentato alcune esternazioni delle toghe, preoccupate per l'esito del referendum sulla giustizia, e i risultati della super media Youtrend sul referendum che assegna al “Sì” il 56 per cento dei consensi.

“Alla paura infondata e falsa che la riforma apra la strada a un pubblico ministero controllato dall’esecutivo, corrisponde una tragica realtà: l’unico 'esecutivo' che oggi controlla destini e carriere di pm e giudici è quello che governa le correnti della magistratura - ha spiegato ancora Mulè ai telespettatori di La7 -. La riforma libererà i magistrati da questo controllo e condizionamento tutto interno alle toghe separando le carriere e creando due Csm nei quali i componenti saranno estratti a sorte".

E ancora: "Finiranno così i giochi di potere e le alleanze tra correnti dei magistrati che hanno guidato e deviato moltissime carriere. I magistrati saranno finalmente liberi da qualsiasi condizionamento con quella garanzia intoccabile di autonomia e indipendenza scolpita dalla Costituzione che nessuno si sogna di toccare e che non è oggetto del referendum”.

Gustapane: "Grazie alla riforma garantita uguaglianza davanti alla giustizia"

Cesare Parodi, "la canzone per il no al referendum?": lui risponde così

Gratteri, "Falcone? Me l'hanno mandata": giallo sulle scuse

Inchiesta urbanistica, la Cassazione smentisce la Procura: misure interdittive annullate

