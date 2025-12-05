Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva casa con la ruspa: assolto

È stato assolto Sandro Mugnai. L'artigiano il 5 gennaio del 2023 a San Polo, frazione di Arezzo, uccise, sparandogli con un fucile da caccia, Gezim Dodoli. La vittima era il vicino di casa di Mugnai che con una ruspa gli stava demolendo l'abitazione. L'uomo è stato assolto dai giudici della Corte d'assise del tribunale di Arezzo. Il capo d'imputazione per Mugnai era omicidio volontario, ma la pm Laura Taddei, nel corso della requisitoria, aveva chiesto per lui una pena di 4 anni di reclusione per eccesso colposo di legittima difesa. I legali dell'imputato avevano chiesto l'assoluzione, sostenendo che Mugnai avesse agito nel pieno esercizio della difesa di sé, dei propri cari e delle proprie cose.

Quella sera il 56enne Mugnai si trovava in casa, a cena con i suoi familiari, quando il 59enne Gezim Dodoli, con il quale i rapporti di vicinato erano da tempo ai minimi termini, iniziò a colpire l'abitazione con la benna di una ruspa. A quel punto Mugnai avrebbe reagito sparando al vicino con una carabina per la caccia al cinghiale, regolarmente detenuta. Dodoli morì sul colpo, all'interno della cabina di guida della ruspa. Secondo i giudici aretini, Mugnai avrebbe sparato a Dodoli agendo "in stato di legittima difesa" e per questo "il fatto non costituisce reato".