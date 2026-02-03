Arezzo, non si fermano all'alt sulla A1 e scappano: poliziotto spara e ferisce un ladro

Non si fermano all'alt sull'A1 e poi scappano per i campi inseguiti dai poliziotti: è successo tra le 22 e le 23 di lunedì 2 febbraio tra i caselli di Monte San Savino ed Arezzo, dove un sospetto ladro è rimasto ferito dopo che un agente ha sparato durante l'inseguimento. L'uomo ferito, ricoverato all'ospedale Silvestrini di Perugia, sarebbe stato colpito alle spalle. E pur essendo serie le sue condizioni, non sarebbe comunque in pericolo di vita.
La pattuglia della Polstrada di Battifolle (Arezzo), competente sul tratto fra Incisa e Chiusi, è stata allertata per il possibile passaggio di un'auto a bordo della quale viaggiavano i sospetti di un furto in casa avvenuto nell'Aretino. Quando i poliziotti hanno individuato in corsia sud, all'altezza di Monte San Savino, un'auto che poteva corrispondere alla descrizione ricevuta, le hanno intimato l'alt. Lo stop però è stato del tutto ignorato e la macchina è sfrecciata via. A quel punto c'è stato un breve inseguimento, che si è concluso con lo speronamento dell'auto della Polstrada. I due allora sono fuggiti attraverso i campi. Ma i poliziotti sono comunque riusciti a mettersi sulle loro tracce.
Gli agenti avrebbero continuato a intimare l'alt, ma non vedendo nessuna intenzione di fermarsi da parte loro, avrebbero cominciato a sparare. E uno dei proiettili avrebbe raggiunto un fuggiasco alla spalla. Solo allora i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, chiamando i soccorsi. Il complice è invece riuscito a scappare.