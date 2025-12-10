Irene Pivetti, confermata la condanna a 4 anni: rischia il carcere

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e riciclaggio nei confronti di Irene Pivetti e a due anni per il pilota di rally ed ex campione di Granturismo Leonardo Isolani e per la moglie Manuela Mascoli. "Sono molto tranquilla perché la verità prima o poi verrà fuori e, ovviamente, la verità è che io sono innocente come ho sempre detto e come è anche dimostrato nelle carte di questo processo", ha detto l'ex presidente della Camera a margine dell'udienza.

Una condanna che non si sa spiegare: "Davvero non so come mai è stata confermata la sentenza, le motivazioni sapranno spiegarci come mai. Mi sarei aspettata un esito diverso, ora sono molto curiosa di vedere le motivazioni". Nel settembre del 2022 la Cassazione confermò il sequestro da quasi 3,5 milioni di euro a carico dell'ex parlamentare leghista. "Le tasse io le ho sempre pagate", ha ribadito in più occasioni Pivetti, difesa dall'avvocato Filippo Cocco. Pivetti, in aula oggi come sempre nel corso del processo, aveva sostenuto anche nell'esame davanti ai giudici in primo grado di essere innocente e il suo legale aveva chiesto di ribaltare la sentenza con l'assoluzione. Ora dovrà attendere le motivazioni per ricorrere in Cassazione.