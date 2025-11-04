Belve, "e il decoro?": Irene Pivetti-Fagnani, scontro in tv

"Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?": Francesca Fagnani lo ha chiesto a Irene Pivetti a Belve, nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 4 novembre, su Rai 2. E l'ospite, seccata, ha risposto: "In cosa? Le circostanze erano diverse". “Ma non ha fatto un talk - ha controbattuto la conduttrice -. Si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda”.

“Com’è entrata nella scuderia di Lele Mora?", le ha chiesto poi la giornalista. E l'ex deputata ha risposto: “Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità”. "A spingerla a fare tv fu il suo ex marito. Si dice che lei fosse influenzata da lui”, l'ha incalzata la Fagnani. “No, ero molto innamorata e come è giusto che sia in una coppia condividevamo molte cose”, ha spiegato la Pivetti. E quando la giornalista ha insistito chiedendole se il loro fosse un rapporto tossico, lei ha replicato parlando invece di "un rapporto intenso e anche molto passionale”. La Pivetti, inoltre, ha raccontato la “grande sofferenza” per la fine del secondo matrimonio, “il giorno più doloroso della mia vita”.