Tap, 7 anni alla sbarra ma erano innocenti: vite rovinate dalle toghe e dalla follia ecologista

E facciamoli i nomi: Michele Elia, Gabriele Lanza, Luigi Romano, Adriano Dreussi, Piero Straccini, Luca Gentili, Yuri Picco, Aniello Fortunato. Sono alcuni dei diciotto imputati, tutti assolti, nel processo che la Procura di Lecce ha intentato in seguito alla realizzazione del Tap, il gasdotto che ci porta il gas naturale dall’Azerbaijan, approdando a San Foca, la spiaggia nei pressi della marina di Melendugno, nel Salento. Questi uomini hanno contribuito a realizzare un’opera fondamentale per l’Italia e sono stati ripagati con sette anni alla sbarra, accusati con sette capi di imputazione, tra i quali violazioni di norme edilizie e paesaggistiche, danni ambientali, inquinamento e deturpamento. Non sono martiri della malagiustizia, perché la giustizia alla fine ha funzionato. Sono martiri di un’allucinazione giudiziaria che si è trasformata in persecuzione, visto che la sentenza li ha mandati assolti perché “il fatto non sussiste”, formula che ricorda l’odissea tribunalizia passata da Matteo Salvini, che si è ritrovato imputato di sequestro di persona per aver provato a opporsi all’immigrazione illegale.

Il loro calvario è stato originato dall’ignoranza popolare, dall’invidia sociale, dall’avversione per il progresso, dal delirio ambientalista e dalla strumentalizzazione politica di questi impulsi, che sono una sintesi del peggio degli esseri umani. Si tratta di diciotto persone perbene, che hanno fatto il loro lavoro rispettando le regole e contro le quali si è scagliata la rabbia cieca del movimento No Tap, alimentata e sfruttata dal becerume grillino. Per realizzare l’opera costoro sono stati costretti a spostare degli ulivi secolari, alcuni dei quali sono morti dopo essere stati reimpiantati. La circostanza ha dato avvio al processo, che ha assecondato credenze tribali e villanie politiche. Sugli imputati si sono avventati anche alcuni Comuni, vicini alla spiaggia di San Foca, ma le loro esose richieste di risarcimento sono vanificate dalla sentenza di assoluzione.