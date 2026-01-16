Libero logo
Anm, denunciato lo spot per il "No": "Notizie false e tendenziose"

venerdì 16 gennaio 2026
Anm, denunciato lo spot per il "No": "Notizie false e tendenziose"

Sulla giustizia si consuma lo scontro. La battaglia - tutta fra Sì e No alla riforma di Carlo Nordio - finisce direttamente in Procura. Al centro i manifesti del comitato "Giusto dire No", sostenuto dall’Associazione nazionale magistrati, diventano oggetto di denuncia per violazione dell’articolo 656 che punisce chi diffonde "notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico". L’iniziativa era stata ipotizzata "come provocazione" dall’avvocato Raffaele Della Valle. Il giurista Giorgio Spangher, presidente del Comitato Pannella-Sciascia-Tortora per il Sì promosso dal Partito radicale, è passato invece ai fatti.

Così - riporta Il Corriere della Sera - sono stati denunciati "tutti i soggetti responsabili in seno al Comitato Giusto dire No e dei facenti parte dell’Anm che hanno agito in concorso" nella campagna referendaria per il seguente slogan: "Vorresti giudici che dipendono della politica? No". Per Spangher, e l’avvocato Fabio Federico, diffonde "una notizia palesemente falsa e tendenziosa, finalizzata a manipolare l’opinione pubblica e ingenerare nel corpo elettorale un timore del tutto infondato, così da influenzare il voto". Per questo alla Procura si chiede di valutare il "sequestro preventivo dei manifesti, degli spot e di ogni altro materiale propagandistico con il messaggio illecito". Secondo l’Anm, invece, lo slogan è una "sintesi del pensiero del ministro".

Anm, "violato lo statuto": il caso del milione di euro deflagra

Prima ancora delle opinioni e delle battaglie politiche, contano le regole interne. E, nello scontro sulla campagna refe...

Intanto ha fatto parlare il ricorso al Tar del Comitato civico dei No contro la fissazione della data del voto il 22-23 marzo. Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha concesso una sospensiva ma deciderà il 27 gennaio. E il Comitato assicura che l’obiettivo 500 mila firme sarà raggiunto.

