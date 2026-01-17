Cesare Parodi, "l'Anm ha piena fiducia". Le parole che scatenano FdI

"Ho rispetto di tutti i cittadini che fanno una denuncia - ha aggiunto - ovviamente non ne condivido i contenuti, ma credo che l'unica cosa che si possa dire sinceramente è lasciate lavorare i magistrati e basta, perché sono stato spesso dall'altra parte e avrei gradito questo atteggiamento". Parodi ha affrontato tutte le questioni legate al referendum sulla giustizia : "Qualunque sarà la data del voto, il Tar prenderà la decisione più opportuna", ha commentato riguardo a un altro ricorso, questa volta presentato dai sostenitori del "No". "Se la data verrà rinviata - ha aggiunto a margine della riunione il presidente dell'Anm - noi ne prenderemo atto, ma ci stiamo regolando come se si dovesse votare, come è stato stabilito, il 22 marzo . Se non sarà il 22, ci organizzeremo per essere pronti anche a una data successiva".

"Non abbiamo promosso la raccolta firme e non abbiamo presentato il ricorso - puntualizza ancora -. Osserviamo con attenzione e informeremo i cittadini a prescindere dalla data. Nonostante tutto, i numeri danno la partita ancora aperta". Gli ultimi sondaggi danno il fronte del "Sì" al 54% e quello del "No" al 46%, ma con una forbice in diminuzione. "Spero ancora oggi, nonostante tutto, in un'ampia collaborazione con il governo - ha aggiunto - per risolvere i reali problemi della giustizia", che sono "tanti".

Dal punto di vista politico, però, non usa parole tenere con chi accusa l'Anm di posizioni pregiudiziali. "Continua a esserci un clima che non è assolutamente adeguato a quello che dovrebbe essere un dibattito su questi temi. Noi siamo costantemente e sistematicamente accusati di mentire. Si è parlato molto dei fondi raccolti per le campagne, c'è chi ha detto che provenivano in parte dalla Cgil. Questa è una menzogna. Non c'è un euro e non ci sarà né dalla Cgil né da altri soggetti organizzati, partiti, sindacati", s'infervora Parodi. "Faccio un pronostico: il comitato 'Giusto Dire No' non sarà quello che ha speso di più e ci saranno dei comitati che avranno fruito di fondi pubblici. Non è un'accusa questa. Andate a vedere tutti i comitati come sono finanziati. Io credo che il comitato nostro non ha alcuna difficoltà a dimostrare che i nostri fondi sono provenienti da una parte dei contributi dell'Anm e da tanti cittadini che hanno fatto un piccolo versamento", ha aggiunto.