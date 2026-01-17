Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Cesare Parodi, "l'Anm ha piena fiducia". Le parole che scatenano FdI

sabato 17 gennaio 2026
Cesare Parodi, "l'Anm ha piena fiducia". Le parole che scatenano FdI

3' di lettura

"Io ho un commento molto semplice: lasciamo lavorare i magistrati. Io ho piena fiducia nei colleghi, vediamo che cosa diranno". Sembra una battuta ma non lo è: così Cesare Parodi, presidente dell'Anm, nel corso del punto stampa a margine della riunione del direttivo dell'associazione, ha risposto alle domande relative alla denuncia, presentata in procura a Roma dal professor Giorgio Spangher per conto del Comitato 'Pannella Sciascia Tortora' per il Si', sui manifesti diffusi dal Comitato 'Giusto Dire No'.

"Ho rispetto di tutti i cittadini che fanno una denuncia - ha aggiunto - ovviamente non ne condivido i contenuti, ma credo che l'unica cosa che si possa dire sinceramente è lasciate lavorare i magistrati e basta, perché sono stato spesso dall'altra parte e avrei gradito questo atteggiamento". Parodi ha affrontato tutte le questioni legate al referendum sulla giustizia: "Qualunque sarà la data del voto, il Tar prenderà la decisione più opportuna", ha commentato riguardo a un altro ricorso, questa volta presentato dai sostenitori del "No". "Se la data verrà rinviata - ha aggiunto a margine della riunione il presidente dell'Anm - noi ne prenderemo atto, ma ci stiamo regolando come se si dovesse votare, come è stato stabilito, il 22 marzo. Se non sarà il 22, ci organizzeremo per essere pronti anche a una data successiva".

Referendum, il fronte del "No" è 19 punti indietro e punta tutto sulle firme

La conferma che se si votasse oggi vincerebbero i Sì viene da un sondaggio fatto dall’istituto Emg per il T...

"Non abbiamo promosso la raccolta firme e non abbiamo presentato il ricorso - puntualizza ancora -. Osserviamo con attenzione e informeremo i cittadini a prescindere dalla data. Nonostante tutto, i numeri danno la partita ancora aperta". Gli ultimi sondaggi danno il fronte del "Sì" al 54% e quello del "No" al 46%, ma con una forbice in diminuzione. "Spero ancora oggi, nonostante tutto, in un'ampia collaborazione con il governo - ha aggiunto - per risolvere i reali problemi della giustizia", che sono "tanti".

Dal punto di vista politico, però, non usa parole tenere con chi accusa l'Anm di posizioni pregiudiziali. "Continua a esserci un clima che non è assolutamente adeguato a quello che dovrebbe essere un dibattito su questi temi. Noi siamo costantemente e sistematicamente accusati di mentire. Si è parlato molto dei fondi raccolti per le campagne, c'è chi ha detto che provenivano in parte dalla Cgil. Questa è una menzogna. Non c'è un euro e non ci sarà né dalla Cgil né da altri soggetti organizzati, partiti, sindacati", s'infervora Parodi. "Faccio un pronostico: il comitato 'Giusto Dire No' non sarà quello che ha speso di più e ci saranno dei comitati che avranno fruito di fondi pubblici. Non è un'accusa questa. Andate a vedere tutti i comitati come sono finanziati. Io credo che il comitato nostro non ha alcuna difficoltà a dimostrare che i nostri fondi sono provenienti da una parte dei contributi dell'Anm e da tanti cittadini che hanno fatto un piccolo versamento", ha aggiunto.

Referendum, lo schiaffo ad Anm e fronte del "No" in questo fotomontaggio

La battaglia sul referendum costituzionale che dovrà confermare o bocciare il testo che, tra l’altro, intro...

Alle parole di Parodi ha risposto Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario del ministro Carlo Nordio alla Giustizia: "Il presidente Parodi, ribadendo la sua 'piena fiducia' nei magistrati che si dovranno occupare della denuncia per i manifesti di Anm, è diventato involontariamente il miglior testimonial della campagna per il sì. Il senso profondo della riforma costituzionale della giustizia è proprio garantire che tutti gli italiani, e non solo i magistrati, possano avere piena fiducia nella magistratura, Per questo è necessario riformarla: separare le carriere, depurare il Csm dal potere nefasto delle correnti e garantire, tramite l'Alta Corte, che chi sbaglia paga".

tag
anm
cesare parodi
referendum giustizia
riforma della giustizia

Riforma della giustizia Giorgia Meloni e l'appello ai signori del No

Il ricorso del No Antonio Di Pietro smonta Anm e toghe: "Il ricorso del No è inconsistente"

Un ampio distacco Referendum, il fronte del "No" è 19 punti indietro e punta tutto sulle firme

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni e l'appello ai signori del No

Giorgia Meloni e l'appello ai signori del No

Francesco Damato
Antonio Di Pietro smonta Anm e toghe: "Il ricorso del No è inconsistente"

Antonio Di Pietro smonta Anm e toghe: "Il ricorso del No è inconsistente"

Referendum, il fronte del "No" è 19 punti indietro e punta tutto sulle firme

Referendum, il fronte del "No" è 19 punti indietro e punta tutto sulle firme

Fausto Carioti
Il comitato del Sì lancia lo slogan per la riforma: "Stavolta il giudice sei tu"

Il comitato del Sì lancia lo slogan per la riforma: "Stavolta il giudice sei tu"

Michele Zaccardi