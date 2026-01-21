Referendum giustizia, Goffredo Bettini getta la maschera: "Voto No solo per mandare a casa Meloni"

Qui non si tratta di ragionare sul futuro assetto della nostra magistratura, su come poter migliorare il Paese e rendere così la vita più semplice ai nostri cittadini. Qui si tratta ancora una volta di anteporre il bene del partito - e quindi l'ideologia - a tutto il resto. E il Pd, in questo senso, non ha rivali. Goffredo Bettini, il guru dei dem, ha vinto l'oscar dell'incoerenza, svelando a tutti il piano del Nazareno e di tanti altri esponenti di sinistra: mandare a casa il governo Meloni. I sondaggi li danno ancora molto distanti da Fratelli d'Italia, quindi il prossimo obiettivo sarà il referendum sulla separazione dei poteri. L'ordine? Votare "No", perché solo così si può far crollare Meloni e il centrodestra.
“Molti sanno che sono figlio di un avvocato penalista repubblicano - ha spiegato Bettini a Paolo Mieli, intervenendo in un dibattito in radio -. Sono un garantista e considero sempre l’imputato in una posizione di debolezza di fronte alla forza dello stato. Mi sono espresso più volte a favore della separazione delle carriere. La formulazione della legge proposta dal governo include questa misura, ma oggi il dibattito è così politicizzato che il voto è diventato un sì o un no a Giorgia Meloni”.
Che in molti a sinistra optassero per il "No" soltanto per ragioni politica era già piuttosto chiaro prima dell'intervento di bettini. Ma ora il re è nudo, come denunciato dallo stesso Carlo Nordio: "Deve essere chiaro che la riforma della Giustizia, che mira ad attuare una rivoluzione processuale di 40 anni fa, non è né contro la magistratura, né contro l’opposizione, né contro nessuno. Ma vi sono stati moltissimi esponenti lontani dalla nostra posizione politica che si sono schierate a favore. Un membro dell’opposizione, l’onorevole Bettini, ha detto che sarebbe stato favorevole ma poiché questo è un voto politico che sarà pro o contro Meloni, lui voterà contro”.