Piazzapulita, Bocchino spiana le toghe rosse: "Perché vi agitate tanto?"

Riforma della giustizia, referendum e separazione delle carriere sotto la lente d’ingrandimento di Piazzapulita, programma di approfondimento serale di La7, condotto da Corrado Formigli. In studio c’è un acceso confronto tra Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, e Alessandro De Angelis sul tema. Quest’ultimo ritiene che questa riforma sia sostanzialmente inutile e riporta le parole di Margherita Cassano, ex-Presidente della Corte di Cassazione che, nel 2024, affermò alla Camera dei deputati che “solo lo 0,83% dei Pubblici Ministeri (PM) aveva chiesto di passare a funzioni giudicanti negli ultimi cinque anni e solo lo 0,21% dei giudici aveva chiesto il contrario, sottolineando che la separazione delle carriere è già ampiamente in atto e che la riforma costituzionale proposta era superflua”.

A questa citazione, allora, provoca Italo Bocchino che ritiene esagerate le proteste dell’opposizione: “Allora perché si agitano tanto? Se non conta nulla questa riforma perché si agitano? Mi hai convinto, non c'è problema”. Il referendum, va ricordato, si terrà esattamente tra due mesi, cioè tra domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Non è un referendum abrogativo (che chiede di cancellare una legge), ma un referendum costituzionale confermativo. Significa che gli elettori sono chiamati a confermare o bocciare una modifica alla Costituzione già approvata dal Parlamento.

