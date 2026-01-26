Anm, Carlo Nordio durissimo contro Maruotti: "Indegno e disgustoso, scuse inaccettabili"

Al centro dello scontro un post, che poi è stato rimosso, pubblicato da Maruotti e in cui veniva affiancata l’immagine di Alex Jeffrey Pretti, ucciso durante un intervento degli agenti federali dell’Ice a Minneapolis, alla riforma della giustizia varata dal governo. Un paragone bollato come "disgustoso" da Nordio. Da par suo, Maruotti scriveva: "Anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella democrazia in cui sistema giudiziario si ispira la riforma Meloni-Nordio". Una sparata grottesca, inaccettabile, un accostamento inquietante.

Travolto dalle critiche, il segretario generale dell’Anm si è prodotto in una retromarcia e in un chiarimento pubblico. "Mi scuso con chi vi ha letto un accostamento improprio. La critica era rivolta a ciò che sta accadendo in questi giorni a Minneapolis. E mirava a mettere in evidenza il fatto che il sistema accusatorio puro non rappresenta necessariamente un argine ad ingiustizie e gravi violazioni dei diritti umani". Scuse che però non hanno chiuso la vicenda: le durissime parole di Nordio stanno lì a dimostrarlo.