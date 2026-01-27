Rocco Maruotti, quando la toga del post-choc pianse in aula

Rocco Maruotti è ancora al centro della polemica. Si tratta del segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati che ieri, lunedì 26 gennaio, ha accostato la riforma della giustizia italiana alla morte di Alex Pretti, ucciso da agenti dell’Ice a Minneapolis. Un post social poi cancellato, ma che ha subito fatto il giro del web. "Anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella 'democrazia' al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio. Giusto dire No", è il testo del messaggio scritto prima delle scuse.

Ma chi è Maruotti? A fare un dettagliato ritratto ci pensa una fonte dentro Magistratura democratica, raggiunta dal Giornale. Interista "per derivazione paterna" con un figlio adolescente, classe 1977, Maruotti è in forza da dieci anni al tribunale di Rieti. Dopo essere entrato appena indossata la toga nel Consiglio nazionale e nel comitato esecutivo di Md, è fuggito nel 2020 per essere eletto nel direttivo con Area, la corrente del presidente uscente Giuseppe Santalucia. Eppure il suo nome è noto per altro, ossia per le condanne tra tecnici e imprenditori per il terremoto che ha distrutto le case Iacp ad Amatrice e Accumoli nel 2016.