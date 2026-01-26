Pd, Elly Schlein usa il morto in Minnesota contro Meloni

Cosa poteva andare storto? Torniamo al Nazareno: e se fosse la Harris la candidata dell’irresistibile campo largo alle prossime Politiche? L’ipotesi non è da escludere, anche se c’è chi spinge per Sandro Ruotolo , il baffo più canuto del West. Il Pd, inteso come il partito guidato dalla Schlein, ormai sembra il partito democratico americano, che per simbolo ha un asinello ma questo non c’entra, o forse sì. Prima, quando la Meloni si stava per insediare, il pericolo era il fascismo; poi è diventato lo spread, che infatti è sceso ai minimi; quindi la disoccupazione, mai così bassa, e l’insicurezza, a cui il Pd non ha per nulla contribuito facendo entrare 650mila irregolari durante gli anni d’oro delle cooperative, d’oro solo per le cooperative e gli amici, s’intende. Adesso, non sapendo più a cosa attaccarsi – oltre al tram – il Pd attacca la Meloni su qualsiasi cosa dica, faccia e pensi Trump, il che oltre a essere ridicolo è comico.

Partiamo dalla fine, cioè dal caso di Minneapolis, capitale del Minnesota che però, leggendo le dichiarazioni della compagnia di Elly, pare incastonato tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, incidentalmente amministrati dal centrodestra. È successo che l’Ice, la forza di sicurezza anti-immigrazione, ha ucciso un uomo, Alex Pretti: il fatto, era evidente, ha scatenato la polemica, in America i repubblicani sostengono una tesi, i democratici un’altra e vedremo come andranno le indagini: le immagini di sicuro sono impressionanti. Ma cosa fanno i dem nostrani? Ripartono col grande classico, “Meloni riferisca in parlamento”, of course.

Tenetevi forte, parte il capo dei senatori, Francesco Boccia: «Un altro cittadino americano innocente ucciso dalle squadracce dell’Ice, un altro assassinio autorizzato dall’amministrazione Trump. La nostra condanna è totale», continua il Boccia, «chiediamo a Giorgia Meloni di esprimere la ferma condanna del governo italiano nei confronti del presidente americano e della sua amministrazione. Oggi tacere significa scegliere e deve dirci se le affinità ideologiche portano l'Italia a condividerne i metodi».

Rilancia l’ineffabile Beatrice Lorenzin, pure lei ex ministro: «Mentre negli Usa si uccidono civili disarmati durante operazioni federali e migliaia di cittadini scendono in strada, Meloni propone il Nobel per la pace a Trump. È questo il modello che vogliamo? È questa l’idea di sicurezza, di ordine, di democrazia che dobbiamo importare in Italia?». Eccolo Ruotolo: «Il governo italiano tace. Un silenzio assordante», e già che era lì con gli ossimori poteva aggiungere “ghiaccio (Ice)-bollente”, almeno giustificava il compenso da eurodeputato.

Andiamo a ritroso: l’islamico Mamdani viene eletto sindaco di New York? È come se avesse vinto Elly, la quale va in estasi: «Splendida vittoria, la sinistra torna a vincere con parole e programmi chiari su stipendi dignitosi, sanità davvero universale, sul diritto alla casa, sui trasporti e i nidi gratis per chi non ce la fa». Donald si interessa della Groenlandia? Per il Pd Trump è pronto a entrare in forze coi carri armati tra foche monache e trichechi: «La Meloni prenda posizione!». Donald minaccia nuovi dazi ai Paesi che hanno avuto l’ideona di mandare nell’Artico quattro poliziotti disarmati pure di fischiato?

Giuseppe Luciano Calogero Provenzano detto Peppe inchioda la premier: «Non è serio liquidare quanto sta accadendo con un problema di comprensione, come ha fatto Meloni, fingendo di non capire che Trump rappresenta una minaccia. Servivano parole chiare che non sono arrivate: “La Groenlandia non si tocca”».

Il Pd ha scoperto la Groenlandia, dal campo largo al campo base. E fa niente se la Meloni aveva già detto a Trump che stava sbagliando. Trump espelle i clandestini? Il governo, italiano chiaramente, «deve dire qualcosa», ma rischierebbe di ricordare che il democratico Obama, premio Nobel per la pace, ha rivendicato a ripetizione la cacciata degli irregolari, continuata con Biden che aveva affidato la delega alla Harris. Meloni dichiara che senza Maduro il Venezuela ha una speranza? «Meloni condanni l’attacco militare!». Pare che Elly, per blindarsi alla segreteria, abbia pronta una giacca a stelle e strisce. Armocromista, in americano, si dice Color analyst o Color Consultant?