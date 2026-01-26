Libero logo
Anguillara
Groenlandia
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Rocco Maruotti, chiesta l'apertura di una pratica al Csm: cosa può accadere

lunedì 26 gennaio 2026
Rocco Maruotti, chiesta l'apertura di una pratica al Csm: cosa può accadere

2' di lettura

Il caso ormai deflagra. Una foto e un post poi rimosso sui social sta mettendo nei guai il segretario dell'Anm, Rocco Maruotti. E ora le consigliere laiche del Csm elette in quota centrodestra Isabella Bertolini e Claudia Eccher chiedono l'apertura di una pratica. 

Nel messaggio social si legge: ''Anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella 'democrazia' al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio'' allegando la foto della morte di un cittadino americano a Minneapolis. ''Tale dichiarazione intende diffondere l'idea che, peraltro non trova alcun riscontro nel testo della legge costituzionale in parola, se vincesse il sì un'esecuzione per strada commessa dalle forze dell'ordine non sarebbe più punita, e a tal fine allega la foto dell'esecuzione, strumentalizzando una vicenda drammatica per meri scopi di campagna elettorale - scrivono le due consigliere - Ciò anche in spregio di quanto affermato dallo stesso codice etico dell'Anm, ove all'articolo 6 si afferma che: 'Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione' e del principio costituzionale sancito dall'articolo 48 che il voto è 'libero' e 'segreto', ove la libertà di voto implica che l'elettore non debba subire condizionamenti esterni, incluse pressioni psicologiche o informazioni false e fuorvianti''.

Referendum giustizia, Anm Sardegna: al liceo una lezione per il "No" (e solo per chi vota)

Polemiche sul Referendum giustizia a Cagliari. La Camera Penale del capoluogo, che si è schierata per il sì...

''Si tratta, in definitiva, di un post che travalica i confini dell'agone politico (ammettendo che anche un magistrato possa parteciparvi) con il maldestro tentativo di diffondere un pericolo di deriva autoritaria dello Stato, totalmente al di fuori della legge costituzionale approvata dal Parlamento, ed in totale spregio della separazione dei poteri, della continenza verbale, e del rispetto delle istituzioni. Si chiede pertanto l'apertura di una pratica urgente per verificare profili di incidenza di tale condotta sul procedimento di valutazione di professionalità del dottor Maruotti per carenza del requisito dell'equilibrio; si chiede inoltre l'intervento del Procuratore generale della Cassazione al fine di valutare eventuali illeciti disciplinari nei confronti del magistrato'' concludono le due consigliere. Insomma, questa storia, per Maruotti non finisce qui. 

Anm, Maruotti e il post-choc contro la riforma della giustizia. Poi cancella tuttto

La foto, agghiacciante, di un agente della Boarder Patrol americana che spara in testa ad Alex Pretti uccidendolo in una...
tag
referendum giustizia
anm

Il Guardasigilli picchia duro Anm, Carlo Nordio durissimo contro Maruotti: "Indegno e disgustoso, scuse inaccettabili"

Senza più limiti Anm, Maruotti e il post-choc contro la riforma della giustizia. Poi cancella tuttto

Quarant'anni Enzo Tortora, con lui iniziò la questione-giustizia

ti potrebbero interessare

Anm, Carlo Nordio durissimo contro Maruotti: "Indegno e disgustoso, scuse inaccettabili"

Anm, Carlo Nordio durissimo contro Maruotti: "Indegno e disgustoso, scuse inaccettabili"

Report, le toghe in soccorso di Ranucci: caso-Sangiuliano, cancellata la multa da 150mila €

Report, le toghe in soccorso di Ranucci: caso-Sangiuliano, cancellata la multa da 150mila €

Anm, Maruotti e il post-choc contro la riforma della giustizia. Poi cancella tuttto

Anm, Maruotti e il post-choc contro la riforma della giustizia. Poi cancella tuttto

Referendum giustizia, la miopia di chi vota No anche se starebbe col Sì

Referendum giustizia, la miopia di chi vota No anche se starebbe col Sì

Lodovico Festa