Immigrazione e stupri, FdI picchia duro in vista del referendum: "Una sola strada per fermare certe toghe"

Si avvicina la data del referendum sulla giustizia . Domenica 22 e lunedì 23 marzo i cittadini saranno chiamati alle urne per votare "Sì" o "No" al referendum confermativo. Anm, sinistra e sindacati da una parte, che tentano il tutto per tutto pur di convincere gli elettori - anche sfruttare i casi di cronaca nera statunitensi, storia delle ultime ore - e il governo dall'altra. Ma non solo, dato che molti esponenti di sinistra e diversi magistrati si sono già espressi a favore della riforma Nordio.

Ed in questo contesto, infuocato, l'account social di Fratelli d'Italia ha postato un meme che ritrae una famiglia a tavola mentre sta consumando la colazione. In televisione un telegiornale che dà la notizia di una donna violentata in strada da due clandestini. Un fattaccio, drammaticamente comune. A quel punto padre e madre commentano: "Tanto i rimpatri del governo Meloni trovano l'opposizione di certi magistrati ". Anche questa affermazione è tutt'altro ceh campata in aria: quante volte è capitato sia stato un giudice a fermare un'espulsione? E ancora, la vicenda dei centri in Albania vi ricorda qualcosa?