Referendum, esplode lo scandalo Guardiano: "È lo stesso che modererà il convegno per il no"

È polemica sul cambio del quesito referendario. In particolare, su una delle toghe che si è pronunciata a riguardo. "Dell'Ufficio Elettorale della Cassazione, che ieri ha deciso di cambiare il quesito referendario, fa parte il dottor Alfredo Guardiano. È lo stesso Alfredo Guardiano che il 18 febbraio modererà, con tanto di locandina già pubblicata, il convegno 'Le ragioni del no: difendere la costituzione è un impegno di tutte e tutti' che si terrà a Napoli il 18 febbraio alle 17.30? Questo sarebbe il Giudice terzo e imparziale?", ha tuonato il deputato di Forza Italia Enrico Costa su X.

La Cassazione ha infatti ammesso il quesito sul referendum sulla giustizia preparato dai comitati per il No che modifica il quesito già approvato dal Parlamento. Il quesito è stato depositato dopo la raccolta di 500mila firme, lo scorso gennaio. A proporlo era stato il comitato dei quindici 'volenterosi', giuristi coordinati dall'avvocato Carlo Guglielmi.