Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Che Tempo Che Fa, l'ex pm Colombo: "Ogni tanto le correnti fanno delle cose che non dovrebbero fare"

domenica 8 febbraio 2026
Che Tempo Che Fa, l'ex pm Colombo: "Ogni tanto le correnti fanno delle cose che non dovrebbero fare"

1' di lettura

"Una volta introdotto il sorteggio, lei pensa che le correnti spariranno per magia?". A chiederlo a Fabio Fazio durante la puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 8 febbraio sul Nove è Gherardo Colombo. L'ex magistrato, noto per aver condotto inchieste storiche come Mani pulite, si sofferma sul referendum Giustizia voluto dal governo che prevede, appunto, il sorteggio dei componenti del Csm.

"Cosa faranno? Quelli sorteggiati saranno comunque espressi da una corrente... lo sono ora e continueranno a esserlo. Il problema delle correnti che non sono delle diavolerie come vengono presentate... Le correnti hanno fatto tanto per la storia istituzionale di questo Paese, hanno fatto tanto per il dibattito... Noi veniamo da una legislazione fascista".

Insomma, "tante cose sono cambiate grazie alla magistratura e al dibattito tra le correnti, ma ogni tanto anche le correnti fanno delle cose che non dovrebbero fare". Colombo in ogni caso non ha mai nascosto di essere contrario alla riforma. L'ex toga ha già tenuto un incontro - all'Istituto Dehon - riguardo alle ragioni del NO al referendum sulla giustizia. Qui ha illustrato quelli che da lui vengono definiti i rischi derivanti dalla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. 

tag
che tempo che fa
gherardo colombo
referendum giustizia
riforma della giustizia

La giravolta e il No Massimo D'Alema, la bicamerale e le carriere separate

L'analisi Mattarella concorda la linea con Meloni: "Decisione ineccepibile"

Cassazione, la maggioranza accusa Referendum, "ricorso difficile": cosa filtra dal Fronte del No

ti potrebbero interessare

Massimo D'Alema, la bicamerale e le carriere separate

Massimo D'Alema, la bicamerale e le carriere separate

Francesco Damato
Mattarella concorda la linea con Meloni: "Decisione ineccepibile"

Mattarella concorda la linea con Meloni: "Decisione ineccepibile"

Fausto Carioti
Referendum, "ricorso difficile": cosa filtra dal Fronte del No

Referendum, "ricorso difficile": cosa filtra dal Fronte del No

Brunella Bolloli
Alfredo Guardiano, la toga della Cassazione: "Perché partecipo all'evento del No"

Alfredo Guardiano, la toga della Cassazione: "Perché partecipo all'evento del No"