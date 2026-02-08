Che Tempo Che Fa, l'ex pm Colombo: "Ogni tanto le correnti fanno delle cose che non dovrebbero fare"

"Una volta introdotto il sorteggio, lei pensa che le correnti spariranno per magia?". A chiederlo a Fabio Fazio durante la puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 8 febbraio sul Nove è Gherardo Colombo. L'ex magistrato, noto per aver condotto inchieste storiche come Mani pulite, si sofferma sul referendum Giustizia voluto dal governo che prevede, appunto, il sorteggio dei componenti del Csm.

"Cosa faranno? Quelli sorteggiati saranno comunque espressi da una corrente... lo sono ora e continueranno a esserlo. Il problema delle correnti che non sono delle diavolerie come vengono presentate... Le correnti hanno fatto tanto per la storia istituzionale di questo Paese, hanno fatto tanto per il dibattito... Noi veniamo da una legislazione fascista".

Insomma, "tante cose sono cambiate grazie alla magistratura e al dibattito tra le correnti, ma ogni tanto anche le correnti fanno delle cose che non dovrebbero fare". Colombo in ogni caso non ha mai nascosto di essere contrario alla riforma. L'ex toga ha già tenuto un incontro - all'Istituto Dehon - riguardo alle ragioni del NO al referendum sulla giustizia. Qui ha illustrato quelli che da lui vengono definiti i rischi derivanti dalla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere.