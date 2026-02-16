Libero logo
Magistratura, lo scandalo: "Togli la sim", con chi parla il giudice intercettato

di Roberto Tortoralunedì 16 febbraio 2026
Tutti promossi… o quasi. Il numero è alto, ben 9718 idonei su 9797 valutati. Vale a dire il 99,2%. Praticamente un’unanimità bulgara. A cosa si riferiscono questi numeri? Secondo i dati del ministero della Giustizia, dal 2021 al 2025 sono i numeri di quasi tutti i magistrati che hanno ottenuto dal Csm una valutazione positiva di professionalità. Tutti bravissimi, tutti impeccabili. Capacità, laboriosità, diligenza, impegno: un coro da conservatorio. Eppure, come ricordava il professor Giuseppe Di Federico, il corporativismo ha portato alla “sostanziale eliminazione delle valutazioni di professionalità”. Traduzione: promossi comunque.

Basta leggere le storie che anche Il Foglio ha ricostruito per capire che qualcosa non torna. C’è il pm antimafia che rivela notizie coperte da segreto a un legale di ’ndranghetisti: per il Csm una “caduta di tensione isolata”. C’è chi depositava sentenze con ritardi biblici. Tutti avanti di grado.

Referendum giustizia, Anna Gallucci: "Solo la riforma renderà i giudici veramente autonomi"

«Al referendum voterò Sì perché credo nell’indipendenza dei magistrati e so che la prim...

Il caso che, però, lascia senza parole è quello del giudice intercettato per strada da un carabiniere, mentre parlava con una persona da lui stesso indagata. Alla domanda dell’indagato, il magistrato avrebbe risposto così: "Non utilizzare il telefono. Tu devi togliere la sim, fare un altro numero, magari straniero e il resto devi tirare avanti per oltre due anni perché poi scade comunque".

Referendum giustizia, Caiazza all'attacco: "Falsità a non finire, Gratteri disarmante"

«Quando una toga come Nicola Gratteri utilizza argomenti politici e tesi manipolatorie per sostenere il No alla ri...

Non un consiglio qualsiasi: liberarsi della sim, cambiare numero, aspettare la prescrizione. Il magistrato ha sostenuto di aver fornito una risposta "astratta e generica". Il procedimento penale è stato archiviato, ma il Csm lo ha trasferito d’ufficio. Finita lì? Macché. Il 2 aprile 2025 il plenum ha riconosciuto la settima valutazione di professionalità positiva. Per il Consiglio si è trattato di "un episodio unico", "rimasto del tutto isolato". Insomma, è stato "acclarato" che un giudice ha suggerito a un indagato di buttare la sim, ma ciò non incide sulla carriera. Tutti promossi. Sempre e comunque. Ad maiora.

tag
csm
referendum giustizia
riforma della giustizia
separazione delle carriere

Chat infuocate Anm, soldi e finanziatori occulti? La lettera che fa impazzire il Pd

Il partito del No Così le toghe difendono un sistema di potere

