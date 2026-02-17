L'Anm nasconde la lista dei finanziatori: il pesante sospetto sulle toghe rosse

Follow the money, diceva Giovanni Falcone per spiegare il suo metodo d’indagine rivoluzionario: combattere la mafia partendo dalla tracciabilità dei flussi finanziari e non solo dai fatti di sangue. I soldi, in fondo, sono alla base di tutto e il nuovo terreno di scontro nell’infuocata campagna referendaria passa anche dalle spese dei vari comitati in campo. Seguendo il flusso di denaro chissà che non si trovi qualche contatto tra donatore e magistrati: senza scomodare i clan e la criminalità, il rischio di un potenziale conflitto d’interessi tra accusa e accusato è dietro l’angolo. E può minare l’imparzialità di un magistrato del Comitato del No che si dovesse trovare in tribunale un suo “sostenitore” pagante. Peccato che alla richiesta del Parlamento di fare chiarezza sulle risorse impiegate, l’Anm abbia opposto un categorico rifiuto. Niente chiarezza, nessuna spesa da dichiarare. «Il Comitato del No è un soggetto autonomo», ha risposto Cesare Parodi, presidente dell’Anm, alimentando però ancora di più il sospetto di voler nascondere qualcosa. Insomma, non bastava la polemica tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha parlato di un sistema para-mafioso che condiziona il Csm, e le toghe (rosse) indignate. Ora si è aperto il fronte economico e si combatte a suon di lettere.

I fatti. Con un’interrogazione parlamentare il deputato di Forza Italia, Enrico Costa, il 13 gennaio ha acceso un faro sulle spese del Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere. Comitato promosso in primis dall’Anm, che ha contribuito con circa 700mila euro frutto delle quote degli iscritti e deliberato nel Comitato direttivo del sindacato delle toghe. Costa ha scritto che «il segretario generale dell’Anm ha dichiarato che il Comitato ha raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente, con una donazione volontaria» e «al contempo l’Anm ha deliberato mesi fa uno stanziamento massimo fino a 500mila euro, perché in una campagna referendaria esistono spese inevitabili e nulla si fa gratis». Si tratta di uno schema che «crea, a parere dell’interrogante, uno stretto legame, non solo politico, ma anche formale tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finiscono per praticare una forma di finanziamento indiretto all’Anm, in quanto finanziano il “suo” Comitato». Per questo l’azzurro chiedeva al ministero «quali iniziative intenda assumere affinché sia garantita l’imparzialità dei magistrati nei confronti di tutti i soggetti impegnati nella campagna referendaria, scongiurando conflitti di interessi, a prescindere dalle posizioni assunte». La risposta è arrivata venerdì, con il Guardasigilli Nordio che assicurava che sarebbe stata sottoposta «all’Anm la richiesta, confidando nella piena trasparenza dell’Associazione». Infatti, da via Arenula ieri è partita la lettera, firmata dal capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi. Mittente: il presidente dell’Anm, Cesare Parodi. Il testo, che Libero è in grado di mostrare qui, dice in sintesi: valuti l’Associazione «l’opportunità di rendere noto alla collettività, nell’ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato da parte di privati cittadini».