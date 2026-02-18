Referendum giustizia, la sparata di Formigli: "In ballo la sopravvivenza della democrazia"

A DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, va in scena il più classico degli sport per il "No" al prossimo referendum sulla giustizia. Dati sballati, opinioni di singoli cittadini trasformate in verità incontrovertibili e minacce sul futuro della nostra democrazia. Insomma, niente di nuovo sotto al sole di La7 nella puntata di martedì 17 febbraio.

E chi meglio di Corrado Formigli può lanciare l'ennesimo attacco ai promotori del 'No'. "Giorgia Meloni è preoccupata di perdere il referendum - ha premesso il conduttore di Piazzapulita -. Oggi ho incontrato un tassista che mi ha detto: 'Formigli, ma allora queste elezioni chi le vince?'. Io gli ho risposto: 'mah, le lezioni sono nel 2027'. 'No, non ha capito. Le elezioni sono ora. Sono il 22 di marzo. E sono o a favore o contro la Meloni'. Credo che Giorgia Meloni lo abbia capito questo. Ma sta in un bivio: più ne parla e più lo politicizza. Ma se non ne parla continua a salire il fronte del 'No'. E ha capito una cosa fondamentale. Si sta iniziando a capire che cosa c'è davvero in ballo. C'è davvero in ballo la sopravvivenza dello stato liberale come lo abbiamo vissuto - ha poi aggiunto Formigli - e come lo hanno disegnato i nostri padri costituenti. Ci sono tre poteri designati dai padri costituenti: il legislativo, l'esecutivo e la magistratura".