Sea Watch, il presidente del Tribunale che ha condannato l'Italia è l'autore del libro anti-referendum

Imparziale ma non troppo. Sì, perché Piergiorgio Morosini, presidente del tribunale di Palermo che ha condannato l'Italia a risarcire la Sea Watch 3, è anche un fan sfegatato del 'no' al referendum. La riprova? Un libro da lui scritto insieme alla giornalista Antonella Mascali e dal titolo "Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia". Opera per la quale gli stessi autori si stanno prodigando nel presentare.
Proprio in uno di questi incontri il giudice ha risposto a Giorgia Meloni. Per la toga quelle del governo sono reazioni "figlie del clima di tensione che sta maturando con la campagna referendaria". Morosini ha anche detto che "l'esercizio del diritto di critica si esprime evidenziando la contraddittorietà di passaggi della motivazione dei provvedimenti o segnalando la violazione di norme specifiche richiamate dal giudice. Non mi pare che sulla sentenza oggetto delle invettive sia avvenuto questo. Non credo che etichettare il giudice come non imparziale solo sulla base di un dispositivo non gradito o magari neppure conosciuto sia esercizio del diritto di critica". E ancora: "Io credo sia opportuno in questo momento evitare di denigrare. Ogni provvedimento dei magistrati è criticabile, tutte le decisioni sono criticabili ma la critica non è denigrazione. Ma in questo caso non siamo nel diritto di critica".
Sea Watch, "fermo revocato": nuovo assalto dei giudici al governo MeloniRevocato il provvedimento di fermo della Sea-Watch 5. A deciderlo il tribunale di Catania che ha deciso di stoppare il f...
La sentenza di ieri ha condannato lo Stato a risarcire il danno economico subito dalla ong Sea Watch per il fermo illegittimo di una sua nave. Il Tribunale di Palermo ha stabilito che la ong dovrà essere risarcita con 76 mila euro più interessi ancora da calcolare e altri 14 mila euro per le spese legali per il fermo subito dalla nave Sea Watch 3 nel giugno del 2019. Eppure nessuna parola su Carola Rackete, ai tempi al comando dell'imbarcazione che disubbidì al divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane imposto dal decreto sicurezza e attraccò ugualmente a Lampedusa speronando una motovedetta della Guardia di Finanza. Fatti per cui la capitana è già stata assolta, lei...