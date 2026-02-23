Libero logo
Referendum giustizia, FdI inchioda Marco Damilano: "La sua bufala"

di
lunedì 23 febbraio 2026
Referendum giustizia, FdI inchioda Marco Damilano: "La sua bufala"

2' di lettura

Nell’editoriale di Marco Damilano sul Domani c'è tutto: Rocco Casalino, Berlusconi, la Dc e Sergio Mattarella. Il giornalista, per invitare gli elettori a recarsi alle urne per votare "No" al prossimo referendum sulla giustizia ha ripercorso gli ultimi 60 anni della storia della nostra Repubblica. Secondo lui Giorgia Meloni starebbe puntando a polarizzare il dibattito pubblico. Proprio come sta facendo Donald Trump. Il motivo? Si alimenta la rabbia. 

"Oggi la polarizzazione si alimenta con la rabbia - ha scritto Damilano -, è il modello Maga di Trump e di Bannon, e Meloni non può, o non sa fermarsi. È questa la spirale che ha spinto Sergio Mattarella a intervenire, chiedendo il rispetto istituzionale, almeno l'agibilità del campo. Il No - si è spinto Damilano - è anche un voto contro questa concezione della politica, estranea alla nostra Costituzione. L'idea che non si vince con l'odio, ma con la mobilitazione democratica. Quella che preoccupa la premier, con i suoi consiglieri, anche involontari".

Referendum, la tentazione di Walter Veltroni su voto e giustizia

Anche a costo di sbagliare, scambiando lucciole per lanterne, o preferendo l’ottimismo della volontà al pes...

"L’ultima delle bufale porta la firma di Damilano - ha commentato FdI su X -. Si arriva addirittura a tirare in ballo il clima di odio politico, nella realtà sempre più alimentato dall’estremismo rosso coccolato dalla sinistra, per sostenere le ragioni del No. Siamo alla disinformazione più sfacciata. Come si può pensare di ingannare gli italiani con accostamenti così palesemente mistificatori? Ma che c'entra con la riforma? Basta con le menzogne".


 

