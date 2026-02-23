Referendum giustizia, FdI inchioda Marco Damilano: "La sua bufala"

Nell’editoriale di Marco Damilano sul Domani c'è tutto: Rocco Casalino, Berlusconi, la Dc e Sergio Mattarella. Il giornalista, per invitare gli elettori a recarsi alle urne per votare "No" al prossimo referendum sulla giustizia ha ripercorso gli ultimi 60 anni della storia della nostra Repubblica. Secondo lui Giorgia Meloni starebbe puntando a polarizzare il dibattito pubblico. Proprio come sta facendo Donald Trump. Il motivo? Si alimenta la rabbia.

"Oggi la polarizzazione si alimenta con la rabbia - ha scritto Damilano -, è il modello Maga di Trump e di Bannon, e Meloni non può, o non sa fermarsi. È questa la spirale che ha spinto Sergio Mattarella a intervenire, chiedendo il rispetto istituzionale, almeno l'agibilità del campo. Il No - si è spinto Damilano - è anche un voto contro questa concezione della politica, estranea alla nostra Costituzione. L'idea che non si vince con l'odio, ma con la mobilitazione democratica. Quella che preoccupa la premier, con i suoi consiglieri, anche involontari".