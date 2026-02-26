Libero logo
Referendum, Massimo Cacciari spiana Gratteri: "La frase sui massoni? Ridicola"

giovedì 26 febbraio 2026
&nbsp;Massimo Cacciari

 Massimo Cacciari

"Penso sia importante dire no a una prospettiva che va nella direzione di subordinare le funzioni giudiziarie all’esecutivo": Massimo Cacciari, intervistato da Repubblica, ha rivelato che voterà No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. La direzione della riforma, secondo il filosofo, è "quella imboccata da tutte le destre. Il potere si deve riassumere nell’esecutivo, che non può avere impedimenti da parte di altri, che devono limitarsi a svolgere funzioni amministrative, cioè ad amministrare muti le norme che dettano gli esecutivi. Non poteri". 

Cacciari ha definito il voto del 22-23 marzo non politico, ma "culturale". E poi ha aggiunto: "Pone in prospettiva questioni molto serie, profonde. Che hanno radici nelle nostre strutture economiche, sociali". Secondo lui, però, alla fine vincerà il Sì "per una ragione banale: tutti i referendum sono stati vinti da coloro che, a torto o a ragione, avevano l’aria di rappresentare il popolo, la 'sanità plebea' come diceva il Carducci, contro il palazzo".

Referendum giustizia, indiscrezioni su Beppe Grillo: il pranzo che fa tremare Giuseppe Conte

Da Beppe Grillo neanche una parola. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, in queste ore di scontro sul referendum giustiz...

L'ex sindaco di Venezia, interpellato sulle dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, secondo cui gli imputati e i massoni avrebbero votato per il Sì, ha commentato: "Mi sembra una frase un po’ ridicola. I massoni sono dappertutto, sono ovunque conti esserci, e per loro destra e sinistra sono puri flatus vocis, mi creda". Su quelli di sinistra che si sono espressi a favore del Sì, invece, ha detto: "Non hanno capito. Sono i famosi specialisti che guardano alla riforma come se si trattasse soltanto della separazione delle carriere. Sono dei miopi". 

Referendum giustizia, sinistra alla frutta: la moglie di Fantozzi in campo per il "No"

C'è anche la moglie di Fantozzi tra i sostenitori del "no" al referendum sulla giustizia. Tutto ver...
Modera Mario Sechi Referendum, Mantovano sabato all'incontro su "Giustizia e imprese" a Bologna

Referendum, Mantovano sabato all'incontro su "Giustizia e imprese" a Bologna

Referendum, il no di D'Alema stupisce: un tempo aveva altre idee

Otto e Mezzo, Italo Bocchino smaschera il prof rosso? E Lilli Gruber ferma tutto

Referendum, Mantovano sabato all'incontro su "Giustizia e imprese" a Bologna

Referendum, il no di D'Alema stupisce: un tempo aveva altre idee

Referendum, Nordio inchioda Conte: l'ultima menzogna sulla giustizia

