Famiglia nel bosco, "innalzata la vigilanza" per la giudice Cecilia Angrisano

La notizia, anticipata dal quotidiano il Centro, è stata confermata da fonti qualificate. La presidente era finita nell'occhio del ciclone in seguito all'ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham , papà e mamma della cosiddetta ' famiglia del bosco ', e il conseguente allontanamento dei tre figli in una casa famiglia.

In seguito agli attacchi e alle minacce ricevute sui social nei mesi scorsi, è stato deciso di innalzare la vigilanza nei confronti della presidente del Tribunale dei minori dell'Aquila, Cecilia Angrisano , che aveva già una protezione per via del ruolo.

"Mia sorella è in shock totale, siamo tutti sotto shock". A riferirlo è Rachel Birmingham, la so...

Proprio ieri la stessa presidente, insieme con il procuratore David Mancini , aveva affidato a una nota la replica alle polemiche sull'ordinanza di allontanamento di mamma Catherine dalla struttura protetta. "Ogni iniziativa giudiziaria" di competenza dei giudici minorili - le loro parole - "è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età". Nello stesso comunicato i magistrati evidenziavano anche i " toni aggressivi e non continenti " dei commenti degli ultimi giorni.

Nel frattempo, sulla vicenda sempre più complessa è intervenuto anche Alessandra De Febis, Garante per l'Infanzia della Regione Abruzzo: "Allo stato attuale non esiste alcun rischio di adozione dei bambini e il provvedimento adottato non ha mai previsto la separazione definitiva dei minori dalla loro famiglia. Si tratta di misure temporanee di tutela, disposte esclusivamente nell'interesse dei minori". "È inoltre opportuno precisare - continua la nota del Garante - che i tre bambini non saranno separati tra loro. Non è corretto affermare che non esistano strutture disponibili ad accoglierli. Le istituzioni competenti stanno valutando tutte le soluzioni possibili, compresa l'eventualità che i minori possano restare nella struttura che attualmente li ospita, per evitare ulteriori traumi. Va tuttavia ricordato che nelle comunità sono presenti anche altri minori, la cui tutela deve essere garantita. I responsabili della struttura mi hanno inoltre rappresentato un episodio grave avvenuto sabato scorso: mentre si svolgeva un sit-in all'esterno, una minorenne ospite della comunità è stata pesantemente offesa perché scambiata per un'operatrice. Si tratta di un fatto inaccettabile".

"Rivolgo pertanto un appello al massimo rispetto per tutti i minori presenti nella struttura e per le loro vite. Come Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo sto seguendo personalmente la vicenda e adotterò, nell'esercizio delle mie funzioni, tutti i provvedimenti necessari a tutela dei diritti dei minori coinvolti", conclude la Garante.