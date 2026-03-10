Csm, la scarcerazione ritardata? "Scarsamente rilevante", toga promossa

Il primo comandamento di ogni religione laica è il principio per cui nessun individuo può essere tenuto in arresto dallo Stato al di fuori dei casi previsti dalla legge. Si chiama habeas corpus ed è l’Abc del costituzionalismo da qualche secolo. In Italia è scolpito nell’articolo 13 della Costituzione, quello che inizia stabilendo che «La libertà personale è inviolabile». Eppure ci sono magistrati che la violano senza pagare alcun prezzo. È tutto scritto nelle valutazioni di professionalità che il Csm è tenuto a fare ogni quattro anni per ciascuno di loro.

Giudizi da cui dipendono l’avanzamento della carriera e gli aumenti di stipendio: in quel 99,2% di voti «positivi» ci sono giudici e pm che si sono dimenticati uno sventurato in carcere, anche per centinaia di giorni. Promossi, al pari dei loro colleghi che non hanno commesso errori sulla pelle degli altri. Prima dell’habeas corpus viene il principio dell’irresponsabilità.

Alcuni sono stati anche riconosciuti colpevoli nel giudizio disciplinare. Come quel pubblico ministero di Foggia che nel 2017 aveva ricevuto una condanna alla censura (sanzione assai blanda) «per inescusabile negligenza», passata in giudicato. Nella sentenza si legge che aveva «omesso di adottare un efficace sistema di controllo dei termini delle misure cautelari in atto nei procedimenti in fase di indagini preliminari a lui assegnati», scordandosi così di togliere un indagato dagli arresti domiciliari. Provvedeva solo su sollecitazione dell’avvocato difensore, con 49 giorni di ritardo.

Una «criticità» riconosciuta anche dal plenum del Csm, responsabile del giudizio finale. Però subito ridimensionata dallo stesso consiglio: si trattava di «un fatto isolato relativo ad un procedimento complesso», tutti gli altri indicatori erano positivi e comunque non deve esserci «nessun automatismo (...) tra sentenza disciplinare ed esito del procedimento di valutazione della professionalità». Così la valutazione definitiva emessa sudi lui nel 2019 è «positiva».

Stessa benevolenza manifestata nei confronti della toga della procura di Catania che nel 2016 aveva ricevuto una condanna definitiva alla censura, per aver trattenuto in carcere un detenuto 37 giorni più del dovuto: anche in questo caso sarebbero stati di più, se non fosse intervenuto l’avvocato difensore.

Niente che abbia compromesso «il positivo superamento della valutazione di professionalità». Il Csm attinge a un copione ben rodato: «La ritardata scarcerazione è maturata nell’ambito di un contesto lavorativo molto impegnativo» (quale tribunale o procura non lo è?) e in ogni caso si trattava di «una momentanea caduta di professionalità», non rilevante nella valutazione finale.