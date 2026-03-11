Referendum giustizia, chi evoca Falcone per "difendere" il Csm dimentica il passato

In certi momenti la battaglia referendaria appare più una partita in cui vince la squadra che fa meno autogoal, che non quella che segna di più. Gli episodi sono innumerevoli, ma noi vogliamo concentrare la nostra attenzione sulla indignazione esplosa per l’uso fatto da Nordio di una infelice battuta del pm Di Matteo secondo la quale il Csm sarebbe stato gestito con metodi paramafiosi. Fra le grida di indignazione una ci ha colpito più delle altre, quella che invocava la memoria di Falcone profanata da quell’insulto al Csm. Quasi che il Csm e Falcone fossero le due facce della stessa medaglia, che il Csm si fosse sempre sbracciato in solidarietà con Falcone.

Le cose purtroppo sono andate in modo opposto. Infatti in molte occasioni i Csm che si sono succeduti hanno maltrattato a tal punto Falcone da spingerlo ad accettare la proposta del ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli di andare a lavorare al ministero alla direzione degli affari penali. Rinfreschiamo la memoria ai “moschettieri del No” (Gratteri, Grasso, Di Matteo): A) Il Csm fece una sorta di processo a Falcone fondato sul nulla, cioè sulle irresponsabili dichiarazioni dell’inquietante Leoluca Orlando, allora leader della Rete che lo aveva accusato di aver nascosto nei suoi cassetti decisivi documenti della mafia: Falcone contrattaccò parlando di «khomeinismo giudiziario». B) Sempre in sede Csm, Elena Paciotti, di Magistratura Democratica, poi parlamentare europea del Pd, sostenne la candidatura dello sconosciuto Meli come consigliere istruttore alla Procura di Palermo contro Giovanni Falcone che grazie ad MD fu battuto.