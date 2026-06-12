PiazzaPulita, Italo Bocchino ad alzo zero contro Formigli: "Un cog*** come tanti"

Nel corso dell'ultima puntata di Piazzapulita, su La7, si è parlato del tanto discusso tema della remigrazione. In studio, ospiti di Corrado Formigli, ci sono Italo Bocchino e Concita De Gregorio. Il conduttore cita Martin Sellner, attivista austriaco rappresentate massimo dei "remigrazionisti" europei, che propone di espellere tutti coloro che "non sono assimilati". Bocchino però blocca sul nascere la provocazione di Formigli: "Sellner è un cogl*** come tanti. Se qualcuno pensa di usare il termine remigrazione per cacciare gli immigrati irregolari solo perché non hanno sangue italiano è un orrore. La remigrazione la usate come termine sbagliato".

Bocchino poi ribalta la domanda al conduttore: "Tu sei d'accordo sul fatto che gli immigrati clandestini devono essere rimpatriati?". Formigli balbetta: "Io penso che gli immigrati irregolari… Intanto prendo atto che non stati espulsi, siamo a cifre bassissime… Abbiamo un grosso gruppo di irregolari che sono ancora qui e ci dobbiamo fare i conti…". Insomma, una non risposta, come fa notare Bocchino: "Gli irregolari che volete farci? Non rispondi".