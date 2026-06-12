PiazzaPulita, Italo Bocchino ad alzo zero contro Formigli: "Un cog*** come tanti"

Nel corso dell'ultima puntata di Piazzapulita, su La7, si è parlato del tanto discusso tema della remigrazione. In studio, ospiti di Corrado Formigli, ci sono Italo Bocchino e Concita De Gregorio. Il conduttore cita Martin Sellner, attivista austriaco rappresentate massimo dei "remigrazionisti" europei, che propone di espellere tutti coloro che "non sono assimilati". Bocchino però blocca sul nascere la provocazione di Formigli: "Sellner è un cogl*** come tanti. Se qualcuno pensa di usare il termine remigrazione per cacciare gli immigrati irregolari solo perché non hanno sangue italiano è un orrore. La remigrazione la usate come termine sbagliato".
Bocchino poi ribalta la domanda al conduttore: "Tu sei d'accordo sul fatto che gli immigrati clandestini devono essere rimpatriati?". Formigli balbetta: "Io penso che gli immigrati irregolari… Intanto prendo atto che non stati espulsi, siamo a cifre bassissime… Abbiamo un grosso gruppo di irregolari che sono ancora qui e ci dobbiamo fare i conti…". Insomma, una non risposta, come fa notare Bocchino: "Gli irregolari che volete farci? Non rispondi".
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Arriva poi il commento di Concita De Gregorio: "Fa veramente paura quello che sta succedendo. È come se il Novecento fosse passato invano: si dice remigrazione ma vuol dire deportazione. Nell'inchiesta che avete fatto si parla di lager: le città modello sono lager. È una storia che abbiamo già vissuto: non io e te ma per fortuna persone che sono ancora vive e possono raccontarcela. Questa è l'ultima generazione di testimoni di quello che è accaduto nel Novecento e sta finendo: Liliana Segre…". Un paragone con la terribile deportazione degli ebrei avvenuta a cavallo tra la fine degli anni Trenta e l'inizio degli anni Quaranta che, tuttavia, ha ben poco a che fare con ciò che vuole fare il governo, ovvero espellere coloro che non hanno il permesso di stare nel nostro Paese.