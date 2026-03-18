Il giudice Giuseppe Capoccia: "Delirio di onnipotenza, cosa accadrà se vince no"

Giuseppe Capoccia è una voce autorevole della magistratura. Il procuratore capo di Lecce ha le idee chiare sul referendum e ai microfoni di Quarta Repubblica spiega bene cosa potrebbe accadere in caso di vittoria del "No": "Il pubblico, mistero e giudice nascono nella stessa culla, è quello che va eliminato. Siamo nati nello stesso concorso, siamo la stessa famiglia, non può essere questo. In una società liberale occorre avere la forza di separare le carriere".

A questo punto però la sua riflessione si fa più pungente e precisa: "Io temo che la vittoria del no possa determinare un delirio di ogni potenza in capo a qualcuno. Darà alla parte più radicalizzata dell'associazionismo della magistratura una forza e quasi una legittimazione politica per cui io non prevedo tempi semplici".