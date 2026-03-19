Sechi intervista Nordio e Zanon: "Perché bisogna votare sì al Referendum sulla giustizia"

Intervista doppia per Mario Sechi: il direttore di Libero si confronta con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il professor Nicolò Zanon, presidente del Comitato Sì Riforma, analizzando i vari punti della riforma Nordio e la possibile rivoluzione della giustizia italiana a 3 giorni dal voto per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi.

Dalle parole di Nordio e Zanon emerge la visione di una giustizia finalmente più libera, più autorevole e più giusta, capace di affermare la terzietà del giudice, spezzare i meccanismi di potere interni legate a correnti e vincoli politici, premiare il merito e rimettere al centro i cittadini.



Sechi intervista Nordio e Zanon: guarda qui il video su Youtube