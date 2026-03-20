Referendum, Meloni da Vespa: "Chi vuole continuare a trarne vantaggio"

"I presupposti dell'efficienza della giustizia sono la responsabilità e la meritocrazia. Penso che nessuna riforma come questa possa migliorare l'efficienza della giustizia". Lo h affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito al referendum sulla riforma della giustizia, ospite di "Cinque minuti", in onda questa sera su Rai1.

"La realtà - ha proseguito la premier - è che oggi la magistratura è subordinata alla politica, atteso che una parte dei membri del Csm viene lottizzata tra i partiti politici e l'altra parte viene decisa dalle correnti ideologizzate della magistratura, che sono due cose che noi togliamo. E quindi togliamo il controllo della politica. Ma ovviamente quelli che difendono il controllo della politica sulla magistratura, perché pensano e hanno sempre pensato di trarne un vantaggio, non possono dirci la verità e ci dicono che quasi quasi siamo noi, che stiamo facendo una riforma per liberare la magistratura dalla politica, che la vogliamo controllare".