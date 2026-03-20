Antonio Di Pietro, toghe nel mirino: "Come si è ridotta la magistratura in 40 anni"

Gardini "sarebbe stato fondamentale, si era impegnato ad aiutarci a completare l'accertamento circa gli ulteriori destinatari della tangente Enimont ", ricorda ancora Di Pietro, che sul tema del referendum sulla Giustizia aggiunge: "Non è vero che la riforma riduce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura". "Ieri, oggi e domani un'inchiesta tipo Mani Pulite si potrà fare", aggiunge sottolineando che "quando eravamo al governo, mi riferisco al Romano Prodi del 2008, io ministro delle Infrastrutture, noi stavamo già facendo la separazione delle carriere , un ddl in questo senso fu votato alla Camera".

Il suicidio di Raul Gardini "è un mio rimorso", perché "non fui abbastanza convincente che la sua vita quel giorno non sarebbe finita". Antonio Di Pietro , ex magistrato di Mani Pulite , intervistato da La Stampa ripercorre uno degli episodi più drammatici di Tangentopoli . Un episodio che molto racconta dei riflessi della cattiva giustizia sulla vita delle persone, a 3 giorni dal referendum del 22 e 23 marzo.

Però, aggiunge Di Pietro "fu inquisita la moglie di Clemente Mastella, che era Ministro della Giustizia, lui si dimise, cadde il governo e la riforma non la terminammo". Con il suo appoggio al Sì al referendum "sono coerente con me stesso", ha spiegato Di Pietro, secondo cui l'anomalia è che sia contraria alla riforma "soprattutto la dirigenza dell'Anm, un'associazione privata che s'è fatta potere dello Stato e non vuole perdere il controllo del Csm". "Da lì le correnti governano la magistratura, con il sorteggio si spezza il legame".

In ballo c'è anche la credibilità delle toghe. "Ci sarà una ragione se ai miei tempi il 98% degli italiani aveva fiducia in noi e oggi sono meno della metà. Certamente ciò è dovuto a una certa classe politica che invece di difendersi nei processi si è difesa dai processi. Certamente è dovuto a un'informazione che per alcuni versi è stato settaria. Però è mai possibile che la magistratura non riesca a fare autocritica per come in questi 40 anni di applicazione del sistema accusatorio sia passata via via dall'inchiesta Mani pulite a una degradazione del pubblico ministero? Il pm per definizione ha il ruolo di cercare chi ha commesso un reato. Mi pare che i nuovi molto spesso cercano se qualcuno abbia commesso un reato. Si fanno processi che non dovrebbero neppure iniziare. E intanto molte vite vengono distrutte".